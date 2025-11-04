الأمين العام للأمم المتحدة يشدد على ضرورة احترام وقف إطلاق النار في غزة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق السلام في غزة، مشدداً على أهمية احترام وقف إطلاق النار.

وأعرب جوتيريش، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة، عن قلقه العميق إزاء استمرار خروقات الهدنة في القطاع، التي أنهت عامين من الحرب المدمرة، داعيا إلى وضع حد فوري لهذه الانتهاكات وضمان تنفيذ الاتفاق بشكل كامل.

واستقبلت مستشفيات قطاع غزة اليوم 4 شهداء (منهم 3 شهداء جدد، وشهيد انتشال) و7 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت صحة غزة في تقرير لها : ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

و بلغ عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025) 240 شهيدًا و607 إصابات و511 انتشال.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 68,872 شهيدًا و170,677 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.