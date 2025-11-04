حماس: سنسلم الليلة جثمان أحد المحتجزين تم العثور عليه بحي الشجاعية بغزة

أكدت حركة حماس، أنها ستسلم الليلة جثمان أحد المحتجزين تم العثور عليه بحي الشجاعية بغزةـ حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، كشف وزير المالية الإسرائيلي المتطرف الصيهوني بتسلئيل سموتريتش، عن التحركات الأولي للموازنة لعام 2026.

أكد سموتريتش عجزًا مستهدفًا بنسبة 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وداعيًا إلى إدارة أكثر كفاءة للإنفاق بعد عامين من تصاعد كلفة الحرب.

وقال سموتريتش، إن الحرب المستمرة منذ عامين كلّفت الاقتصاد الإسرائيلي نحو 250 مليار شيكل (77 مليار دولار)، من بينها 180 مليار شيكل (55 مليار دولار) تم إنفاقها مباشرة على مجالي الدفاع والأمن.