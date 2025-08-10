20 جرام حشيش.. تفاصيل تقرير المعمل الكيماوي في اتهام عامل بالتعاطي

ينشر موقع صدى البلد تقرير المعمل الكيماوي الوارد بتحقيقات النيابة العامة مع عامل تعاطى الحشيش وحاز نصل معدني دون مسوغ قانوني بالمعصرة.

جاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن الـ 15 قطعة لمادة سمراء ثبت انها للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنوا 18.32 جم كما ثبت ايضاً ان السيجارة ملفوفة يدوياً بداخلها مادة سمراء للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 1.30 جم وثبت ايضاً ان السلاح الأبيض نصل معدني يعلوه اثار المادة الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

كما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي ان عينة المتهم تحوي على أحد نواتج ايض الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 3268 لسنة 2025 جنح المعصرة، المقيدة برقم 958 لسنة 2025 كلي حلوان وبإشراف المستشار عمر شاهين، المحامى العام الأول لنيابة حلوان الكلية، قيام المتهم «سید .ع .م»، 31 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة المعصرة بإحراز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأكدت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح ابيض «نصل معدنى» دون مسوغ قانوني او من الضرورة المهنية او الحرفية.

أوضحت شهادة النقيب شرطة كريم محمد عبد العاطى، 31 سنة معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، أنه على إثر معلومات مفادها اتجار المتهم بالمواد المخدرة فانتقل الي حيث تواجده فابصره يدخن سيجارة ملفوفة وبالاقتراب اشتم رائحة الحشيش وأبصره يقوم بتقطيع الحشيش المخدر حال احرازه سلاح ابيض نصل معدنى فضبطه واياهما وبتفتيشه عثر على 15 قطعة للحشيش ومبلغ 715 جنيه وهاتفان وعزى قصد المتهم من احرازه المواد المخدرة الاتجار والتعاطى.