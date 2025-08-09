الصومال .. مقتل 120 من عناصر حركة "الشباب" في عمليات عسكرية جنوبي البلاد

أعلن أحمد معلم فقي وزير الدفاع الصومالي، مقتل أكثر من 120 من عناصر حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة وإصابة آخرين، خلال عمليات عسكرية جرت مؤخرا بمحافظة شبيلى السفلى جنوبي البلاد.

وذكر الوزير الصومالي في مؤتمر صحفي عقده للحديث عن العمليات العسكرية التي نفذها الجيش، بالتعاون مع قوات الدفاع الأوغندية المشاركة في عملية الاتحاد الأفريقي في الصومال (أوصوم)، أن الجيش سيطر خلال هذه العمليات على جميع مراكز الحركة، ويجري حاليا عمليات تعقب لجمع الجثث والأسلحة، مؤكدا أن الحرب ستستمر حتى يتم القضاء على الحركة في البلاد بشكل كامل.

يشار إلى أن القوات الصومالية نجحت في غضون الأشهر الماضية، في استعادة عدة مناطق بوسط وجنوب البلاد من سيطرة عناصر حركة "الشباب"، التي تخوض ضدها معارك منذ سنوات.