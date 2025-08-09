قرار بشأن سايس متهم بالتعدي على شخص بالقاهرة

استمعت جهات التحقيق، إلى أقوال المجني عليه في واقعة تعدي سايس عليه وفرض رسوم مالية دون وجه حق نظير ركن سيارته بالقاهرة.

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام سايس بالتعدي على شخص ومزاولة مهنة منادى سيارات "بدون ترخيص" وفرض رسوم مالية عليه دون وجه حق نظير ركن سيارته بالقاهرة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بمزاولة مهنة منادى سيارات "بدون ترخيص" وفرض رسوم مالية عليه دون وجه حق نظير ركن سيارته بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عاطل" له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



