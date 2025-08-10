قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد السيطرة على الحريق|عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني.. صور
أداء ضعيف .. عماد متعب ينتقد أداء الأهلي بعد التعادل مع مودرن سبورت
هل قيام الليل يعوّض الصلاة الفائتة؟.. انتبه خطأ شائع يقع فيه كثيرون
برواتب 9 آلاف جنيه.. وظائف خالية لجميع المؤهلات اعرف الأوراق المطلوبة
7.2 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال مايو 2025.. الأجهزة الكهربائية في المقدمة
مظاهرات ضخمة في تل أبيب للمطالبة بإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة
بعد تفحمه بالكامل.. السيطرة على حريق مطعم شهير بشبرا الخيمة
مصطفى محمد يسجل ويصنع في خسارة نانت من باريس وديا
الهندسة 97.3% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025
إصابة شخصين بسبب حريق محل شهير أمام مترو شبرا الخيمة
إغلاق محطة مترو شبرا الخيمة بسبب حريق في محيطها
الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق في محل شهير أمام مترو شبرا الخيمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برج الميزان .. حظك اليوم الأحد 10 أغسطس 2025: قيّم خياراتك بهدوء

حياة عبد العزيز

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته أنه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطه ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

مشاهير برج الميزان 

محمد منير وعمرو دياب وشيرين عبد الوهاب، وعمر كمال.
 

برج الميزان وحظك اليوم الأحد 10 أغسطس 2025

قيّم خياراتك بهدوء، وتجنب الأحكام المتسرعة، وتعاون، الأجواء الإيجابية مع المقربين تشجعك على إيجاد حلول إبداعية وتقوي الروابط، مما يساعدك بثقة على التقدم بخطى ثابتة نحو أهدافك الشخصية وطويلة الأمد.

برج الميزان وحظك اليوم مهنيا 

راجع ميزانيتك وحدد الجوانب التي يمكنك فيها خفض النفقات غير الضرورية التعديلات الصغيرة، مثل تقليل المشتريات الاندفاعية، تتراكم مع مرور الوقت، إذا كنت تفكر في استثمار، فابحث جيدًا واستشر مستشارًا قبل الالتزام، قد يظهر دخل غير متوقع أو مكافأة صغيرة، لذا كن مستعدًا لتخصيصها لأهداف مهمة. 

برج الميزان اليوم عاطفياً 

قد يلتقي الميزان العازب بشخصٍ صادقٍ من خلال أنشطةٍ جماعية أو اهتماماتٍ مشتركة، الصبر والصدق يُمهّدان الطريق لحياةٍ عاطفيةٍ أكثر حميميةً وتوازنًا اليوم. 

برج الميزان اليوم صحيا 

فكّر في المشي لمسافات قصيرة أو ممارسة تمارين تمدد بسيطة لتعزيز طاقتك وتخفيف التوتر، حافظ على رطوبة جسمك بشرب الماء بانتظام طوال اليوم، إذا تزايد التوتر، مارس التنفس العميق أو جلسات تأمل قصيرة للتهدئة.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة 

يُشجعك تصرفك العادل على الاحترام، وقد يُكسبك ثناءً من رؤسائك. لاحقًا، قد تُرشدك ملاحظات غير متوقعة إلى أساليب أكثر فعالية كن منفتحًا على الاقتراحات لتحقيق الانسجام والنمو المهني. ثق بنهجك المتوازن اليوم.

برج الميزان حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم

نعمة أم إبراهيم

الأرباح السبب.. تفاصيل القبض على نعمة أم إبراهيم | صور

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

البلوجر حسناء شعبان

لحظة تصوير إعلان.. القبض على البلوجر حسناء شعبان برأس البر

الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

حتى لا تكون فريسة للنصب .. قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة قي مصر

تنسيق الجامعات 2025

غدًا.. انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2025

وفاة الطالبة "منة"

الأولى على دفعتها وحافظة القرآن كله|وفاة الطالبة"منة" تهز فيسبوك وبيانات رسمية لنعيها

المتهمة

القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

علي محمد وهبة

خريج جامعة كارديف.. «مودرن» يعلن تعيين علي محمد وهبة كمحلل أداء

الاهلي

أداء غير جيد .. كريم رمزي يعلق على مستوى الأهلي أمام مودرن سبورت

أرسنال

أرسنال يكتسح أتلتيك بلباو بثلاثية وديا

بالصور

محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة عامل نظافة توفي خلال عمله

نشرة المرأة والمنوعات| ما سيحدث لك إذا رفعت ذراعيك إلى الأعلى لفترة طويلة؟

عادات يومية تحمي جهازك المناعي بشكل طبيعي

هذا ما لا ترغب تويوتا في أن تراه داخل سيارة هايلكس القادمة.. تسريب

ايمان عبد اللطيف

اعرف هتدفع كام .. موعد زيادة الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

السبب الحقيقي لوفـاة طبيبة مستشفى قصر العيني

ايمان عبد اللطيف

ألفاظ خادشة .. تفاصيل القبـ.ض على البلوجر نعمة أم إبراهيم

ايمان عبد اللطيف

حقيقة إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية | التعليم توضح

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

