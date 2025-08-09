تأجيل محاكمة 73 متهما في قضية خلية التجمع

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم اليوم، تأجيل محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية، لجلسة 13أكتوبر لسماع الشهود.

محاكمة 73 متهما في خلية التجمع

صدر القرار، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، المقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، أنه تمت إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية، من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هاربين، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

