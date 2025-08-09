قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيريرا يمنح لاعبي الزمالك راحة غدا قبل التحضير لمباراة المقاولون العرب
أحمد موسى: الاحتلال يستهدف حصار مدينة غزة وسط القطاع
أكثر من 800 طن.. من يمتلك أكبر مخزون للذهب في العالم؟
تفاصيل عزاء الفنان سيد صادق بمسجد الشرطة.. صور
زد يهزم المقاولون بهدفين في عقر داره بالدوري الممتاز
أحمد موسى: فيه ناس مش عايزة مصر يكون عندها غاز أو كهربا
مسؤول: أي اتفاق بين ترامب وبوتين لن يكون ذا قيمة دون مشاركة أوروبا وأوكرانيا
ليه الاستهداف الممنهج لبلدي.. أحمد موسى ينفعل على الهواء
أحمد موسى: مصر عندها بنية تحتية للغاز الطبيعي مش متواجدة عند حد
تشكيل مودرن سبورت أمام الأهلي بالدوري
ملف الغاز| أحمد موسى يرد بقوة على الشائعات المحيطة بالدولة المصرية.. بث مباشر
ماكرون يدعم أوكرانيا: يقاتلون من أجل حريتهم وأمنهم منذ أكثر من 3 سنوات
محافظات

الدقهلية .. انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ27 لإزالة التعديات

همت الحسينى

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم السبت، عن انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة مخالفات البناء، بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الفترة من 9 أغسطس وحتى 22 أغسطس 2025، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، وجهات الولاية، وجميع الأجهزة المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التنمية المحلية، وفي إطار الجهود المبذولة للحفاظ على أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية.

وأوضح "مرزوق" أن الموجة الـ27 تُنفذ على ثلاث مراحل، حيث تشمل:المرحلة الأولى: من 9/8/2025 وحتى 22/8/2025 ،المرحلة الثانية: من 30/8/2025 وحتى 26/9/2025 ؛المرحلة الثالثة: من 4/10/2025 وحتى 24/10/2025

وأكد " المحافظ " أن التعديات خط أحمر ولن نتهاون في استرداد حق الدولة ، وأن أجهزة المحافظة ستتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات، مع الإزالة الفورية في المهد لأي محاولات تعد جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.

وكلف "مرزوق"  محمد جلال مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ووحدات المتغيرات المكانية، وجهات الولاية، وإزالة التعديات طبقًا للجداول الزمنية المحددة، مشددًا على أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة تتابع التنفيذ على مدار الساعة، مع رفع تقارير دورية عن الموقف التنفيذي.

وأشار "المحافظ " إلى أن نجاح هذه الحملات يعتمد على التعاون الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، مؤكدًا أن حماية أملاك الدولة والأراضي الزراعية مسؤولية وطنية وأولوية قصوى للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وتؤكد محافظة الدقهلية استمرار تواصلها مع المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية للإبلاغ عن أي مخالفات عبر الأرقام:
"0502316644 - 0502314880 - 0502327792" من الهاتف الأرضي أو المحمول، أو على رقم "114" من الهاتف الأرضي.

