أول تعليق من الأهلي على قرعة دوري أبطال أفريقيا

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أنه سيتابع مواجهة إيجل نوار البورندي وأساس الجيبوتي في الدور التمهيدي الأول، لدوري أبطال أفريقيا.



وأسفرت القرعة عن إنتظار الأهلي لمواجهة الفائز من «إيجل نوار» البورندي و«أساس تيليكوم» ‏الجيبوتي في الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.‏



وتقام مباراة الذهاب في الدور التمهيدي الأول خلال الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر والإياب ‏من 26 إلى 28 سبتمبر 2025. فيما تقام مباريات الذهاب في الدور التمهيدي الثاني في ‏الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر، على أن تُقام مباريات الإياب في الفترة من 24 إلى 26 ‏أكتوبر.‏



ويتصدر الأهلي تصنيف أندية القارة عام 2025، برصيد 78 نقطة. ‏

وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد ان الأهلي يسعي لإستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا وبالتالي فانه يجب عدم الإستهانه بأي من المنافسين والتركيز الشديد.

