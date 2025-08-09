فاروق شوكة يوقع لأسوان بعد منافسة مع أندية المحترفين

حسم نادي أسوان برئاسة المستشار الشافعي صالح، ملف التعاقد مع صانع ألعاب نادي الفيوم، فاروق حسين شوكة، الملقب بـ"فاكهة" دوري القسم الثاني بمجموعات الصعيد، لمدة موسمين؛ بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده، بالإضافة إلى نسبة 20% من إعادة بيعه لصالح نادي الفيوم.

وتمت الصفقة، خلال اجتماع في مقر نادي الفيوم بمنطقة المقطم، ضم المهندس محمد غريب عضو مجلس إدارة نادي أسوان، وسماح حمزة مدير التعاقدات بنادي الفيوم، ووليد عبد الهادي المشرف العام على الكرة، بحضور والد اللاعب، المهندس حسين قاسم، وبالتنسيق مع محمد إبراهيم المدير الفني، وعماد سعد حمودة رئيس مجلس إدارة النادي الفيومي.

وتمكن أسوان من الفوز بخدمات اللاعب؛ بعد منافسة قوية مع عدد من أندية دوري المحترفين، أبرزها السكة الحديد، وأبو قير للأسمدة، والمنصورة، وطنطا.

ويجيد شوكة اللعب في مراكز الوسط الثلاثة (6 و8 و10) والجناح الأيسر، ويمتلك إمكانيات فنية ومهارية وبدنية مميزة، تجعله مرشحًا بقوة للانضمام إلى أحد أندية الدوري الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا هو أحد ناشئي أندية إنبي، والإسماعيلي، والدخان.

وخاض تجربة احترافية لمدة موسمين ونصف الموسم مع فرق الشباب في جالطة سراي وطرابزون سبور التركيين، ونادي فيفا التركي.

كما شارك في عدد من معسكرات منتخبي 2000 و2001 تحت قيادة عمرو أنور وربيع ياسين في أثناء فترة احترافه في تركيا.