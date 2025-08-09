زيزو أساسيا.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام مودرن سبورت بالدوري

أعلن الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني لفريق الأهلي، تشكيل فريقه أمام مودرن سبورت، في المباراة التي ستجمع بينهما، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي المصري أحمد سيد زيزو، أساسيًا، بالإضافة إلى حدوث بعض المفاجآت.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم- ياسين مرعي – محمد شكري.

خط الوسط: أحمد رضا – محمد على بن رمضان –محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو – محمود حسن تريزيجيه – محمد شريف