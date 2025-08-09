قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق في محل شهير أمام مترو شبرا الخيمة
استقرار الجنيه وتراجع التضخم.. نواب يطالبون بانعكاس المؤشرات الإيجابية على أسعار السلع
هذا ما لا ترغب تويوتا في أن تراه داخل سيارة هايلكس القادمة.. تسريب
جيهان زكي: حياتنا اليومية تحمل بصمات الحضارة المصرية القديمة
الأهلي يستهل مشواره في الدوري بالتعادل مع مودرن سبورت
سعر الدولار الآن السبت آخر تحديث السبت 9 أغسطس 2025
المجموعة الثانية.. تأهل المجر وسويسرا وخسارة ثالثة للمغرب في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما
سموتريتش يهاجم نتنياهو: فقدت الثقة في قدرته على قيادة الجيش نحو الحسم والنصر
دي حقوقه ولازم توفى .. محافظ الشرقية يكشف حجم تعويضات أسرة شهيد العمل سعيد عابدين
البيطريين تهاجم الكلاب الضالة: تهدد المجتمع.. ولدينا استراتيجيات لمواجهتها
التعادل السلبي ينهي مباراة بتروجت والإسماعيلي ‏بالدوري المصري
نقابة الإعلاميين شريك وطني في قمة الإبداع 2025 بالعلمين
أخبار البلد

نقيب الإعلاميين: الاحتلال الكامل لغزة يكرس سياسة العقاب الجماعي والتجويع

نقيب الإعلاميين
نقيب الإعلاميين
حمادة خطاب

أدان مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، قرار الحكومة الإسرائيلية احتلال قطاع غزة بالكامل.

وأكد نقيب الإعلاميين، أن هذا القرار يكشف عن الوجه القبيح للكيان الصهيوني المحتل، ونيته الاستمرار في قتل الشعب الفلسطيني الأعزل، ضاربًا عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والإنساني.

وأضاف سعده، أن احتلال غزة بالكامل؛ يعد انتهاكًا سافرًا لاتفاقيات جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين في ظل الاحتلال وأوقات الحرب، حيث يكرس هذا القرار سياسة العقاب الجماعي، ويقوض ما تبقى من مقومات الحياة في قطاع غزة.

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية مصر الأولى، وأن الموقف المصري ثابت ولن يتغير، ويستند إلى دعم كامل لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأثنى نقيب الإعلاميين على الدور المصري الراسخ تجاه القضية الفلسطينية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية أو عبر تحركاته الدبلوماسية في المحافل الدولية، أو من خلال جهوده الإنسانية المستمرة لإدخال المساعدات إلى سكان القطاع رغم التحديات والعراقيل التي يفرضها الاحتلال.

وأشاد سعده بكلمة الرئيس السيسي فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة، والتي أكدت أن مصر لم تكن يومًا بعيدة عن القضية الفلسطينية، وأنها ما تزال تبذل أقصى جهودها من أجل وقف التصعيد وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية؛ لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن كلمة الرئيس السيسي “خارطة طريق عادلة” للقضية الفلسطينية، وأنها جاءت في وقتها؛ لتجدد التأكيد أن مصر لا تفرط في دورها التاريخي، ولا تتنازل عن ثوابتها مهما اشتدت التحديات.

وأكد أن مصر تتحرك على عدة مسارات؛ لحماية الشعب الفلسطيني، رغم ما وصفه بـ "حملات التشويه والتضليل" التي تستهدف النيل من الدور المصري المشرف تجاه القضية الفلسطينية.

وطالب “سعده”، المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، كما طالب في الوقت نفسه، كل رعاة السلام وأحرار العالم، بحماية المدنيين الفلسطينيين، ومنع الاحتلال من المضي قدمًا في مخططاته التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

وشدد على أن الوقت قد حان لأن يتحرك المجتمع الدولي بفاعلية؛ لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وأن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد مقبولًا، في ظل الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل أمام مرأى ومسمع العالم أجمع.

وحيَّا نقيب الإعلاميين، صمود الشعب الفلسطيني الأعزل في مواجهة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، مؤكدًا أن احتلال غزة لن يضعف من عزيمة الشعب الفلسطيني وإرادته الحرة القادرة على إفشال كل المخططات الهادفة لطمس القضية الفلسطينية.

ودعا إلى وحدة الموقف العربي والإسلامي، وتعزيز التنسيق بينهما في مواجهة هذا التصعيد الخطير؛ لتظل القضية الفلسطينية حية في وجدان الأمة، وضمن أولوياتها، وحتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.

