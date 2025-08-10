نجم الأهلي: ياسين مرعي قادر على تعويض «عبدالمنعم».. وريبيرو أخطأ أمام مودرن|فيديو

أكد أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي السابق، أن المدافع ياسين مرعي يمتلك الإمكانيات التي تؤهله لتعويض غياب محمد عبد المنعم في الخط الخلفي، مشيدًا بقدراته الدفاعية.

وعبّر أبو مسلم، خلال لقاء مع الإعلامي ماركو مراد ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، عن استغرابه من قرارات تشكيل الأهلي أمام مودرن سبورت، قائلًا: "لا أعلم سبب عدم مشاركة أليو ديانج أساسيًا».

رأى أيضًا أحمد أبو مسلم أن أحمد رضا لم يكن يستحق الظهور في التشكيل الأساسي، متابعًا «اندهشت أيضًا من الدفع بمحمد مجدي أفشة منذ بداية اللقاء».

وأضاف أن فريق مودرن سبورت قدم مباراة قوية أمام الأهلي، إلا أن المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو أدار المواجهة بشكل غير موفق أدى إلى تعادل الأهلي وفقدانه نقطتين في بداية مشواره بالدوري.

وكشف أبو مسلم أن حسين الشحات يغيب عن الفريق بسبب إصابة في عضلة السمانة، وهو ما يعد خسارة فنية للفريق الأحمر في المباريات المقبلة، مختتمًا «مشاركة مصطفى شوبير أساسيًا أمام مودرن سبورت قرار خاطئ من ريبيرو ».

