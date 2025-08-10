قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الغندور» يكشف كواليس ما بعد إهدار «الجزيري» فرصة هدف الزمالك أمام سيراميكا
بتفرك عنيك كتير.. احترس: هذه العادة تهدّد بمشاكل خطيرة
عملية «برية تدريجية».. إسرائيل تعلن خطتها للسيطرة على غزة بعد 22 شهرًا من الحرب
سامسونج تستعد لإطلاق جهاز Galaxy Tab A11 الجديد
3 مشاكل نفسية هتخليك تجوع من غير ما تحس.. تعرّف عليها
رمضان السيد: الأهلي تأثر كثيرًا بغياب إمام عاشور.. ومحمد شريف خارج الخدمة
صناديق حماية لـ«الدليفري»| وزير العمل: عقد العامل يصبح دائمًا إذا رفض «صاحب العمل» التوقيع وسأعاقبه
12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟
اعتقال نحو 500 متظاهر في لندن من داعمي «فلسطين أكشن» |تفاصيل
جماهيره الأعظم في العالم.. «فتوح»: أعشق الزمالك لأنه قاهر الإنجليز.. والصفقات الجديدة مميزة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2025
أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الأحد
نجم الأهلي: ياسين مرعي قادر على تعويض «عبدالمنعم».. وريبيرو أخطأ أمام مودرن|فيديو

علا محمد

أكد أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي السابق، أن المدافع ياسين مرعي يمتلك الإمكانيات التي تؤهله لتعويض غياب محمد عبد المنعم في الخط الخلفي، مشيدًا بقدراته الدفاعية.

وعبّر أبو مسلم، خلال لقاء مع الإعلامي ماركو مراد ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، عن استغرابه من قرارات تشكيل الأهلي أمام مودرن سبورت، قائلًا: "لا أعلم سبب عدم مشاركة أليو ديانج أساسيًا».

رأى أيضًا أحمد أبو مسلم أن أحمد رضا لم يكن يستحق الظهور في التشكيل الأساسي، متابعًا «اندهشت أيضًا من الدفع بمحمد مجدي أفشة منذ بداية اللقاء».

وأضاف أن فريق مودرن سبورت قدم مباراة قوية أمام الأهلي، إلا أن المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو أدار المواجهة بشكل غير موفق أدى إلى تعادل الأهلي وفقدانه نقطتين في بداية مشواره بالدوري.

وكشف أبو مسلم أن حسين الشحات يغيب عن الفريق بسبب إصابة في عضلة السمانة، وهو ما يعد خسارة فنية للفريق الأحمر في المباريات المقبلة، مختتمًا «مشاركة مصطفى شوبير أساسيًا أمام مودرن سبورت قرار خاطئ من ريبيرو ».

نعمة أم إبراهيم

الأرباح السبب.. تفاصيل القبض على نعمة أم إبراهيم | صور

وفاة الطالبة "منة"

الأولى على دفعتها وحافظة القرآن كله|وفاة الطالبة"منة" تهز فيسبوك وبيانات رسمية لنعيها

البلوجر حسناء شعبان

لحظة تصوير إعلان.. القبض على البلوجر حسناء شعبان برأس البر

المتهمة

القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: أنهيت علاقتي الإيجارية بالتراضي ودون تعويض.. فيديو

حالة الطقس غدًا

ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات وأمطار رعدية.. ماذا يخبئ الطقس غدًا؟

تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر.. بكم عيار 21 الآن؟

تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر.. بكم عيار 21 الآن؟

الإيجار القديم

الشقق ليست للجميع .. من الفئات المستحقة لوحدات بديلة عن الإيجار القديم؟

مجلس النواب

برلمانى: مواصلة سياسة التجويع الممنهجة ضد المدنيين بغزة تدفع المنطقة نحو مزيد من العنف

زيوت مستعملة

برلماني يُطالب بإنشاء منظومة رسمية لجمع الزيوت المستعملة

غزة

مستقبل وطن: احتلال غزة يهدد استقرار المنطقة ويقوض السلام

بسبب اعتذار الممثل.. تامر عبدالمنعم ينقذ دور «الزعيم» في «نوستالجيا 80 /90» بالإسكندرية|صور

محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة عامل نظافة توفي خلال عمله

نشرة المرأة والمنوعات| ما سيحدث لك إذا رفعت ذراعيك إلى الأعلى لفترة طويلة؟

عادات يومية تحمي جهازك المناعي بشكل طبيعي

ايمان عبد اللطيف

اعرف هتدفع كام .. موعد زيادة الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

السبب الحقيقي لوفـاة طبيبة مستشفى قصر العيني

ايمان عبد اللطيف

ألفاظ خادشة .. تفاصيل القبـ.ض على البلوجر نعمة أم إبراهيم

ايمان عبد اللطيف

حقيقة إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية | التعليم توضح

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

