خالد الغندور يكشف حقيقة استفسار الزمالك عن قيد بارون أوشينج

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن حقيقة الأخبار المتداولة بأن الساعات الماضية شهدت وجود استفسار من إدارة نادي الزمالك من "فيفا" عن إمكانية قيد اللاعب الكيني بارون أوشينج.

وقال الإعلامي خالد الغندور في تصريحاته عبر برنامجه ستاد المحور، إن الزمالك استفسر بشكل عام من فيفا عن موقف قيد اللاعبين تحت السن بعد غلق باب الانتقالات وفي انتظار الرد.

وأكد “الغندور”، أن الزمالك لم يوقع مع اللاعب لأنه في حال التوقيع مع اللاعب وفشل في قيده سيكون ملزم بدفع عقده.

وشدّد، الزمالك ينتظر رد فيفا أولاً ومن ثم سيكون هناك تحركات بناء على رد فيفا.