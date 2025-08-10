2.3 مليار جنيه دعم صندوق الطوارئ لعمال المنشآت المتعثرة

أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، الذي ترأسه محمد جبران وزير العمل، اليوم، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية، أن " الصندوق" أنفق منذ تأسيسه عام 2002 ، وحتى الآن ، مليارين و319 مليونًا و 800 ألف جنيه، دعمًا لـ 429 ألف و301 عاملًا في 3991 منشأة .

وأوضح أن الصندوق أنفق من أول يوليو 2024، حتى 30يونيو 2025 ، 94 مليونًا و800 ألف جنيه ، دعمًا لـ 10 آلاف و660 عاملًا في 41 منشأة.

وناقش الصندوق، الأوضاع المالية للصندوق، و الإعانات المُنصرفة للعاملين بالمنشآت ، وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات ،والتى تُحدِد تلك الإعانات، كما أحُيط "المجلس" بإجمالى الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس “الصندوق”.

وأكد صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنه مُستمر في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة، وذلك بدفع إعانات أجور لهم.

وأضاف أن توفير الحماية الاجتماعية للعمال ، هو توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي. و أن الدعم الذي يُقدمه هذا الصندوق يأتي أيضًا في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه ، بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى ، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.