قصة أوتاكا وهدير عبد الرازق من الزواج إلى الحبس

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق لنشره مقاطع تتضمن ألفاظ خادشة وفي تلك السطور نرصد القصة الكاملة للمتهم

بداية رصد المتهم

البداية كانت رصد الأجهزة الأمنية للبلوجر محمد أوتاكا، طليق هدير عبدالرازق لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تمثل خروجاً سافراً على الآداب العامة.

تحريات الأجهزة الأمنية

وأوضحت التحريات قيام المتهم المقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بتصوير وبث محتوى غير لائق بهدف زيادة نسب المشاهدات على صفحاته الإلكترونية.

القبض على المتهم

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبحوزته كمية من مخدري الحشيش والكوكايين وبمواجهته أقر المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهم للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الأخلاقية والاتجار بالمواد المخدرة.