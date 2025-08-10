قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوطنية للصحافة يشكر الرئيس على زيادة بدل الصحفيين
مسيرة تعليمية مميزة.. وفاة والد العامري فاروق رائد التعليم الخاص بمصر
وكيل التضامن الاجتماعي ببني سويف: أعتز بتكريم المحافظ وممتن للفترة التي قضيتها معه
اليونان تنتفض في وجه إسرائيل دعما للقضية الفلسطينية
9 دول غربية والاتحاد الأوروبي يرفضون العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة
مودرن سبورت: القرعة كانت قاسية على الفريق بمواجهة الأهلي في افتتاح الدوري
شروط القبول بكلية الشرطة 2025
تأجيل حجز شقق الإسكان في السويس والمنصورة الجديدة.. ما السبب؟
دعمًا لفلسطين ورفضًا لجرائم الاحتلال.. اليونان تنتفض في وجه إسرائيل
الدولة تنهض بزراعة القصب| استنباط أنواع جديدة من الشتلات.. وتغيير أنماط الزراعة التقليدية
لبنان ستعود.. صابر الرباعي يقدم التعازي للجيش اللبناني بحفل اهمج
محافظ الأقصر يناقش خطة تنفيذ مشروع القطار السريع وإجراءات نزع الملكيات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موسم التحديات| 4 عقبات أمام محمد صلاح.. ما القصة؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

يترقب عشاق كرة القدم انطلاقة موسم جديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يقود النجم محمد صلاح فريقه ليفربول لمواجهة كريستال بالاس في مباراة الدرع الخيرية، مساء اليوم الأحد لكن وراء الحماس الكبير، يقف صلاح أمام موسم استثنائي تتخلله تحديات قد تعرقل مسيرته نحو حصد الألقاب الفردية والجماعية.

موسم التحديات أمام محمد صلاح 

صلاح، الذي جدد عقده مع "الريدز" هذا الصيف، يضع نصب عينيه هدفين أساسيين قيادة ليفربول للبطولات، والتتويج بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري للمرة الخامسة في مسيرته، وهو إنجاز سيمنحه رقماً قياسياً جديداً. 

الموسم الماضي، نجح في انتزاع اللقب بتسجيله 29 هدفاً، متفوقاً على السويدي ألكسندر إيزاك (23 هدفاً) ونجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند (22 هدفاً).

لكن موسم 2025-2026 قد يكون الأصعب بالنسبة للنجم المصري، إذ يواجه أربعة تحديات رئيسية.

 قدوم فيكتور غيوكيريس إلى آرسنال

أبرم "المدفعجية" صفقة من العيار الثقيل بضم الهداف السويدي فيكتور غيوكيريس من سبورتينغ لشبونة، الذي سجل 97 هدفاً وقدم 25 تمريرة حاسمة في 101 مباراة بمعدل تهديفي مذهل، يتوقع أن يكون غيوكيريس منافساً شرساً على الحذاء الذهبي.

استمرار تألق ألكسندر إيزاك

مهاجم نيوكاسل يونايتد، ألكسندر إيزاك، الذي نافس صلاح بقوة الموسم الماضي وحل وصيفاً، يظل أحد أخطر المهاجمين في البريميرليغ، سواء بقي في فريقه الحالي أو انتقل إلى نادٍ أكبر، وهو ما يبقيه مرشحاً بارزاً للقب الهداف.

غياب صلاح بسبب كأس أمم أفريقيا

التزامات صلاح الدولية مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب (20 ديسمبر 2025 – 18 يناير 2026) قد تبعده عن ليفربول لأكثر من شهر، ما يعني غيابه عن عدة مباريات مهمة في الدوري، وهو ما قد يؤثر على فرصه التهديفية.

طموح هالاند لاستعادة القمة

النرويجي إيرلينغ هالاند، الذي توج بالحذاء الذهبي مرتين في ثلاثة مواسم مع مانشستر سيتي، يسعى لاستعادة لقبه بعد تراجعه للمركز الثالث الموسم الماضي، مما يضيف منافساً قوياً جديداً لصلاح في سباق الأهداف.

وبين طموحات الألقاب ورغبة الحفاظ على الصدارة التهديفية، يدرك محمد صلاح أن موسمه الجديد مع ليفربول سيكون معركة كروية حقيقية، حيث لا مجال للأخطاء في سباق النجوم على عرش الهدافين.

عشاق كرة القدم الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز النجم المصري محمد صلاح محمد صلاح ليفربول كأس أمم أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

أرشيفية

بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة

نعمة أم إبراهيم

فيديوهات خادشة| قرار عاجل بشأن التيك توكر نعمة أم إبراهيم

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

وزير العمل

وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ

بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية

بعد القبض عليه.. من هو مونلي صديق سوزي الأردنية؟

المشير حفتر

الجيش الليبي يكشف حقيقة مزاعم منح الجنسية لمليون فلسطيني

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

ترشيحاتنا

الذكر بكلمة التوحيد عند الحر الشديد.. فضله وصحة نسبته للنبي

فضل الذكر بكلمة التوحيد عند الحر الشديد

شيخ الأزهر

غزة في قلب شيخ الأزهر.. قافلة إغاثة عاجلة تعبر رفح بآلاف الأطنان من المواد الغذائية

ما يقال عند المرور على مقابر المسلمين

ما يقال عند المرور على مقابر المسلمين.. اتبع سنة النبي وافعل هذه الأمور

بالصور

هل ماتت "جيسيكا رادكليف" بهجوم حوت أوركا؟ إليك الحقيقة كاملة

حوت الاوركا جيسيكا
حوت الاوركا جيسيكا
حوت الاوركا جيسيكا

منة فضالي تثير الجدل بفستان حمالات

منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات
منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات
منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم مع العسل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم مع العسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم مع العسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم مع العسل؟

بيطري الشرقية يضبط 4 أطنان دواجن وأسماك مخالفة ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

بحيرة طبريا

نهاية العالم أم مجرد ظاهرة.. حقيقة تغير لون مياه بحيرة طبريا

طفل سوبر ماركت المهندسين

جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص

القبض على محمد أوتاكا

سقوط طليق هدير عبد الرازق.. من فيديوهات خادشة إلى قفص الاتهام

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي الفائق.. طموح أو وهم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

المزيد