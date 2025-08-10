موسم التحديات| 4 عقبات أمام محمد صلاح.. ما القصة؟

يترقب عشاق كرة القدم انطلاقة موسم جديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يقود النجم محمد صلاح فريقه ليفربول لمواجهة كريستال بالاس في مباراة الدرع الخيرية، مساء اليوم الأحد لكن وراء الحماس الكبير، يقف صلاح أمام موسم استثنائي تتخلله تحديات قد تعرقل مسيرته نحو حصد الألقاب الفردية والجماعية.

موسم التحديات أمام محمد صلاح

صلاح، الذي جدد عقده مع "الريدز" هذا الصيف، يضع نصب عينيه هدفين أساسيين قيادة ليفربول للبطولات، والتتويج بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري للمرة الخامسة في مسيرته، وهو إنجاز سيمنحه رقماً قياسياً جديداً.

الموسم الماضي، نجح في انتزاع اللقب بتسجيله 29 هدفاً، متفوقاً على السويدي ألكسندر إيزاك (23 هدفاً) ونجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند (22 هدفاً).

لكن موسم 2025-2026 قد يكون الأصعب بالنسبة للنجم المصري، إذ يواجه أربعة تحديات رئيسية.

قدوم فيكتور غيوكيريس إلى آرسنال

أبرم "المدفعجية" صفقة من العيار الثقيل بضم الهداف السويدي فيكتور غيوكيريس من سبورتينغ لشبونة، الذي سجل 97 هدفاً وقدم 25 تمريرة حاسمة في 101 مباراة بمعدل تهديفي مذهل، يتوقع أن يكون غيوكيريس منافساً شرساً على الحذاء الذهبي.

استمرار تألق ألكسندر إيزاك

مهاجم نيوكاسل يونايتد، ألكسندر إيزاك، الذي نافس صلاح بقوة الموسم الماضي وحل وصيفاً، يظل أحد أخطر المهاجمين في البريميرليغ، سواء بقي في فريقه الحالي أو انتقل إلى نادٍ أكبر، وهو ما يبقيه مرشحاً بارزاً للقب الهداف.

غياب صلاح بسبب كأس أمم أفريقيا

التزامات صلاح الدولية مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب (20 ديسمبر 2025 – 18 يناير 2026) قد تبعده عن ليفربول لأكثر من شهر، ما يعني غيابه عن عدة مباريات مهمة في الدوري، وهو ما قد يؤثر على فرصه التهديفية.

طموح هالاند لاستعادة القمة

النرويجي إيرلينغ هالاند، الذي توج بالحذاء الذهبي مرتين في ثلاثة مواسم مع مانشستر سيتي، يسعى لاستعادة لقبه بعد تراجعه للمركز الثالث الموسم الماضي، مما يضيف منافساً قوياً جديداً لصلاح في سباق الأهداف.

وبين طموحات الألقاب ورغبة الحفاظ على الصدارة التهديفية، يدرك محمد صلاح أن موسمه الجديد مع ليفربول سيكون معركة كروية حقيقية، حيث لا مجال للأخطاء في سباق النجوم على عرش الهدافين.