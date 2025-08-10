طارق محروس يزور معسكر منتخب اليد بعد تعافيه لدعم اللاعبين ببطولة العالم

زار طارق محروس المشرف على المنتخبات الوطنية لكرة اليد للشباب والناشئين، معسكر منتخب مصر الذي يستعد حاليًا لخوض الدور الرئيسي ببطولة العالم تحت 19 عامًا، التي تقام في مصر حاليًا، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تأتي زيارة محروس بعد تعافيه من الوعكة الصحية الطارئة التي تعرض لها قبل انطلاق بطولة العالم بأيام قليلة، وحالت دون قيادته للمنتخب الوطني في المعترك العالمي.

وزار محروس معسكر الفراعنة بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وخالد فتحي رئيس الاتحاد المصري ورئيس اللجنة المنظمة، ومؤمن صفا المدير الرياضي للاتحاد، والإسباني فيرناندو باربيتو المدير الفني لمنتخب مصر، وبحضور لاعبي المنتخب.

وحرص محروس على تقديم دعم المعنوي وتحفيز اللاعبين قبل خوض الدور الرئيسي، مشيدًا بالأداء والنتائج في الدور الأول، مؤكدًا على ثقته التامة في الوصول لأبعد نقطة في البطولة من أجل إسعاد الجماهير المصرية التي تساندهم باستمرار.

ولاقت الزيارة ردود أفعال إيجابية لدى اللاعبين لارتباطهم النفسي بطارق محروس الذي تواجد معهم طوال الفترة الماضية استعدادًا للبطولة العالمية.

وتأهل المنتخب الوطني لكرة اليد تحت 19 عامًا، إلى الدور الرئيسي متصدرًا المجموعة السابعة، ببطولة العالم والتي تستضيفها مصر حاليًا، وتستمر حتى 17 أغسطس الجاري.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي، رفقة كل من اليابان والدنمارك والتشيك.

ويلتقي منتخب مصر مع التشيك في السابعة والنصف من مساء غد الإثنين، ثم يواجه منتخب الدنمارك في السابعة والنصف مساء بعد غد الثلاثاء، على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته في الدور الرئيسي برصيد نقطتين بفارق الأهداف أمام منتخب الدنمارك.

وحسم 16 منتخبًا تواجدهم في الدور الرئيسي، الذي يتم تقسيم المنتخبات به على 4 مجموعات ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي الذي يقام بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى منافسات ربع النهائي.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.