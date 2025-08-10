قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطة جديدة لتطوير التعليم.. محمد عبداللطيف يجتمع بقيادات الجيزة والقاهرة
رئيس الوزراء يتابع مشروعات إعادة إحياء "وسط البلد" والقاهرة الخديوية
تأجيل محاكمة 46 متهما في قضية خلية العجوزة الثانية
سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة وهذا ثمن عيار 21 بالمصنعية
هل تصل الحرارة 50 درجة؟.. الأرصاد تحذر من موجة ساخنة جداً
رئيس الوزراء يتابع المراحل الأخيرة لتنفيذ حدائق "تلال الفسطاط" وإجراءات تشغيلها
تشكيل تشيلسي لمواجهة ميلان وديا
محافظ المنيا: بتوجيهات الرئيس المحافظة شهدت طفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة
القاهرة الاخبارية : معبر رفح أيقونة إنسانية تواجه عراقيل إسرائيلية
احتجاجات واسعة في اليونان ضمن "يوم الغضب" تضامنًا مع فلسطين
فريق المليار في مأزق.. 6 نجوم صدموا جمهور الأهلي المصري | من هم؟
توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لـ الحكومة لتطوير ملف الإعلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

طريقة عمل كنافة بالقشطة.. خطوة بخطوة

كنافة بالقشطة
كنافة بالقشطة
هاجر هانئ

كنافة بالقشطة من الحلويات اللذيذة التي يعشقها الكثير من الأشخاص، فيمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق لذيذ وبأسهل الخطوات.
قدمت الشيف نرمين هنو، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كنافة بالقشطة في البيت.

مقادير كنافة بالقشطة 


● ½ كيلو كنافة

● 150 جم سمنة مذابة

● 2 كوب قشطة بلدي

● شربات بارد (2 كوب سكر + 1 كوب ماء + عصرة ليمون – يُغلى 10 دقائق ثم يترك ليبرد)

● 3 ملعقة كبيرة سوداني مجروش للتزيين

الكنافة أحلى من المحلات

طريقة تحضير كنافة بالقشطة


فتّت الكنافة وافركها بالسمنة جيدًا حتى تتشرب.
افردها في صينية، وادخلها فرنا ساخنا.
حمّرها حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.
أخرجها من الفرن وصَفِّها من السمنة الزائدة إن لزم.
وهي لا تزال دافئة، اسقِ الكنافة كلها بـالشربات البارد بالتساوي.
في قالب تقديم أو حلقة معدنية:

ضع نصف كمية الكنافة المسقاة واضغط برفق لتتماسك.
أضف طبقة من القشطة.
أضف باقي كمية الكنافة واضغط بخفة لتغطية القشطة.
اقلبها في طبق التقديم إن كنت قد استخدمت قالبًا.
زيّن الوجه بـالسوداني المجروش.

كنافة بالقشطة الحلويات الشيف نرمين هنو طريقة عمل كنافة بالقشطة مقادير كنافة بالقشطة طريقة تحضير كنافة بالقشطة

