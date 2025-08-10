طريقة عمل كنافة بالقشطة.. خطوة بخطوة

كنافة بالقشطة من الحلويات اللذيذة التي يعشقها الكثير من الأشخاص، فيمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق لذيذ وبأسهل الخطوات.

قدمت الشيف نرمين هنو، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كنافة بالقشطة في البيت.

مقادير كنافة بالقشطة



● ½ كيلو كنافة

● 150 جم سمنة مذابة

● 2 كوب قشطة بلدي

● شربات بارد (2 كوب سكر + 1 كوب ماء + عصرة ليمون – يُغلى 10 دقائق ثم يترك ليبرد)

● 3 ملعقة كبيرة سوداني مجروش للتزيين

طريقة تحضير كنافة بالقشطة



فتّت الكنافة وافركها بالسمنة جيدًا حتى تتشرب.

افردها في صينية، وادخلها فرنا ساخنا.

حمّرها حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.

أخرجها من الفرن وصَفِّها من السمنة الزائدة إن لزم.

وهي لا تزال دافئة، اسقِ الكنافة كلها بـالشربات البارد بالتساوي.

في قالب تقديم أو حلقة معدنية:

ضع نصف كمية الكنافة المسقاة واضغط برفق لتتماسك.

أضف طبقة من القشطة.

أضف باقي كمية الكنافة واضغط بخفة لتغطية القشطة.

اقلبها في طبق التقديم إن كنت قد استخدمت قالبًا.

زيّن الوجه بـالسوداني المجروش.