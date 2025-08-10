بعد شكوى جماهير الزمالك بسبب زيزو.. الغندور: أتمنى من أول الدوري معاقبة الجمهور اللي سب وتطاول عليه

علق الإعلامي خالد الغندور علي شكوي الأهلي لرابطة الأندية ضد جماهير الزمالك بسبب سب اللاعب أحمد سيد زيزو .



وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"اتمني معاقبة اي خارج عن النص و اتمني من اول الدوري معاقبة الجمهور اللي سب و تطاول علي زيزو و الجمهور اللي شتم حسام حسن بعد احرازه للهدف و عند تغييره علينا نعاقب المخطيء و لا نختاره علي المزاج اللائحة تطبق علي الجميع".

يلتقي فريق الكرة بالنادي الأهلي، مع فاركو في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز .

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي مع فاركو في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل 15 أغسطس في الجولة الثانية لبطولة الدوري.