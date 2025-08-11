قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معسكر منتخب مصر ينطلق 7 ديسمبر.. وحسام حسن يرغب في ضم ثنائي الأهلي
الأماكن الشاغرة بـ المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2024
شروط حددها القانون لإدخال المحاصيل للحجر الزراعي.. تعرف عليها
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 هنا.. رابط سريع
هيونداي إلنترا 2025 كسر زيرو .. أسعار المستعمل تنخفض
حالات يجوز فيها الغيبة بدون ذنب.. علي جمعة يوضحها
بعد ضبط قضايا بقيمة 5 ملايين جنيه..السجن 10 سنوات عقوبة الإتجار بالعملة
احذر.. الحبس 6 أشهر عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة طبقا للقانون
هل يؤثر الذكاء الاصطناعي في ترتيب مراحل صناعة الفتوى؟.. نظير عياد يجيب
رابطة الأندية: سنعاقب الزمالك بسبب واقعة زيزو.. وليس لنا علاقة بشكوى الأهلي
مصدر بالزمالك: لا صحة لرفع الإيقاف عن أحمد فتوح
أخبار البلد

متحف السويس القومي يحتفل بذكرى افتتاح القناة الجديدة

محمد الاسكندرانى

احتفل متحف السويس القومي بذكري افتتاح قناه السويس الجديدة الذي يوافق 6 أغسطس من كل عام ،عبر ورشه فنيه لتصميم اشكال المراكب ،بالإضافة إلى عرض مجموعة من الصور لتطور صناعة السفن حتى العصر الحديث.

أوضحت إدارة متحف السويس القومي ، أن تضمنت فاعليات الإحتفال ،عمل جولة ارشاديه لقاعات المتحف للتعرف على مقتنياته ، لرفع الوعي بأهمية اتاريخ والآثر.

يذكر أن أعمال العرض المتحفي للمقتنيات والقطع الأثرية التي يصل عددها إلى ما يقرب ٢٠٠٠ قطعة أثرية يضمها المتحف من خلال ١٢ قاعة عرض تسرد تاريخ القناة على مر العصور.

ويعود تاريخ مبني المتحف إلى عام 1862، وهو أحد أهم المشروعات السياحية الذي انتظره أهالي محافظة الإسماعيلية، ليعيد أوروبا بتاريخها إلى مدينتهم المعروفة باسم «باريس الشرق».

ويقع المتحف في شارع محمد على التابع لحى أول الإسماعيلية، ويقع بين مبنى مديرية أمن الإسماعيلية وفيلا ومتحف الفرنسى "ديلسبس"، والمسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية عام 2004.
 

