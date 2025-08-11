متحف السويس القومي يحتفل بذكرى افتتاح القناة الجديدة

احتفل متحف السويس القومي بذكري افتتاح قناه السويس الجديدة الذي يوافق 6 أغسطس من كل عام ،عبر ورشه فنيه لتصميم اشكال المراكب ،بالإضافة إلى عرض مجموعة من الصور لتطور صناعة السفن حتى العصر الحديث.

أوضحت إدارة متحف السويس القومي ، أن تضمنت فاعليات الإحتفال ،عمل جولة ارشاديه لقاعات المتحف للتعرف على مقتنياته ، لرفع الوعي بأهمية اتاريخ والآثر.

يذكر أن أعمال العرض المتحفي للمقتنيات والقطع الأثرية التي يصل عددها إلى ما يقرب ٢٠٠٠ قطعة أثرية يضمها المتحف من خلال ١٢ قاعة عرض تسرد تاريخ القناة على مر العصور.

ويعود تاريخ مبني المتحف إلى عام 1862، وهو أحد أهم المشروعات السياحية الذي انتظره أهالي محافظة الإسماعيلية، ليعيد أوروبا بتاريخها إلى مدينتهم المعروفة باسم «باريس الشرق».

ويقع المتحف في شارع محمد على التابع لحى أول الإسماعيلية، ويقع بين مبنى مديرية أمن الإسماعيلية وفيلا ومتحف الفرنسى "ديلسبس"، والمسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية عام 2004.

