قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال تركيا.. إنقاذ مواطنين من تحت الأنقاض وانهيار 10 مبان
حريق شبرا الخيمة.. القصة الكاملة لتوقف حركة المترو ورعب المواطنين وبطولة الحماية المدنية
أحمد المسلماني يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي حول بناء الشخصية المصرية وإصلاح الإعلام
أحمد موسى: هناك مشاكل داخلية تواجه نتنياهو ومظاهرات بسبب جنود الاحتياط
السكة الحديد تسير القطار الرابع لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين.. فيديو
أمين الفتوى يحذر التجار من هذه التصرفات في البيع والشراء
بسبب زيزو.. الأهلي يتقدم بشكوى لرابطة الأندية ضد جماهير الزمالك |تفاصيل
أبل تواصل معركتها القانونية ضد جون بروسير والأخير يرد بتسريبات جديدة عن iPhone 17 Pro
موعد شهر رمضان 2026.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيامه
خبير: تحسن مؤشرات الاقتصاد فرصة لخفض الأسعار ودعم القوة الشرائية
شوط أول سلبي بين البنك الأهلي وغزل المحلة بالدوري
وكيل تعليم المنوفية يوضح أسباب نجاح طلاب بالشهادة الإعدادية في الدور الثاني دون تأدية الامتحان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ويزو: أشرف عبد الباقي وفر لنا شققا ومرتبا شهريا.. وكان بيجيب لنا الأكل في مسرح مصر

الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ "ويزو"
الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ "ويزو"
قسم التوك شو

كشفت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ "ويزو" كواليس مسرح مصر، قائلة: «الفنان أشرف عبد الباقي رجل كريم ومش بيحسبها.. وفر لنا شقق ومرتب شهري.. وكان بيجيب لنا الأكل في مسرح مصر».

وقالت "دينا محسن"، خلال لقاء لها لبرنامج "ضيفي"، عبر فضائية "الشرق"، إن تجربة "مسرح مصر"، التي قامت بها كانت مميزة، وهي من لها فضل عليها ومن خلالها عرفها الجمهور.

وأَضافت أنها لا تقدم أي أعمال درامية أو خارج إطار الكوميديا، مؤكدة أن مسرح مصر كان الإنطلاقة الحقيقية.

مساحة للارتجال

وتابعت الفنانة “ويزو”، أنه خلال تقديم العرض المسرحي، يكون هناك مساحة للارتجال، لتقديم جزء من الكوميديا ولكن في مساحة محددة.

وأشارت إلى أنه كانت لديها مشكلة في بداية الزواج، هي عدم المشاركة، وعدم الحديث مع أحد في أي مشكلة تواجهها ولكن مع الوقت تعلمت معني المشاركة، وأصبحت تشارك زوجها فيما تواجهه.

ويزو دينا محسن مسرح مصر أشرف عبد الباقي ضيفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

جانب من الاجتماع

بشرى سارة من وزير التعليم بشأن نظام البكالوريا المصرية

نعمة أم إبراهيم

فيديوهات خادشة| قرار عاجل بشأن التيك توكر نعمة أم إبراهيم

تنسيق الجامعات 2025

تحذير مفاجئ لــ تنسيق المرحلة الثانية 2025 قبل غلق تسجيل الرغبات

رسوم شحن عداد الكهرباء ابو كارت

خصم يصل لـ 270 جنيها .. رسوم شحن عداد الكهرباء أبو كارت وموعد التطبيق

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. قائمة الكليات التي تقبل من 50%

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. قائمة الكليات التي تقبل من 50%

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة وهذا ثمن عيار 21 بالمصنعية

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

شعور دائم بالخوف عليها.. وائل عبد العزيز: اختلافي مع شقيقتي ياسمين كان خلال فترة زواجها الأخيرة.. فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

إحالة العاملين المقصرين بالمركز التكنولوجي لمدينة أبوحماد إلى التحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أحمد خالد صالح يتقن الانهيار النفسي.. أداء مدهش في حلقة من الجنون الناعم

أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح

أرقام قياسية.. حسين الجسمي يوجه رسالة لجمهوره بعد حفله في الساحل الشمالي

حسين الجسمي
حسين الجسمي
حسين الجسمي

فيديو

الحالة الصحية لـ أنغام

بعد استئصال جزء من البنكرياس.. تفاصيل الحالة الصحية لـ أنغام عقب الجراحة في ألمانيا

القبض علي لوليتا

خلي القوس مفتوح.. تفاصيل القبض على البلوجر لوليتا بالقاهرة الجديدة

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

شعور دائم بالخوف عليها.. وائل عبد العزيز: اختلافي مع شقيقتي ياسمين كان خلال فترة زواجها الأخيرة.. فيديو

جومانا نستون

بسبب الفيديوهات الإباحية .. القبض على البلوجر جومانا نستون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

المزيد