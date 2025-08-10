ويزو: أشرف عبد الباقي وفر لنا شققا ومرتبا شهريا.. وكان بيجيب لنا الأكل في مسرح مصر

كشفت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ "ويزو" كواليس مسرح مصر، قائلة: «الفنان أشرف عبد الباقي رجل كريم ومش بيحسبها.. وفر لنا شقق ومرتب شهري.. وكان بيجيب لنا الأكل في مسرح مصر».

وقالت "دينا محسن"، خلال لقاء لها لبرنامج "ضيفي"، عبر فضائية "الشرق"، إن تجربة "مسرح مصر"، التي قامت بها كانت مميزة، وهي من لها فضل عليها ومن خلالها عرفها الجمهور.

وأَضافت أنها لا تقدم أي أعمال درامية أو خارج إطار الكوميديا، مؤكدة أن مسرح مصر كان الإنطلاقة الحقيقية.

مساحة للارتجال

وتابعت الفنانة “ويزو”، أنه خلال تقديم العرض المسرحي، يكون هناك مساحة للارتجال، لتقديم جزء من الكوميديا ولكن في مساحة محددة.

وأشارت إلى أنه كانت لديها مشكلة في بداية الزواج، هي عدم المشاركة، وعدم الحديث مع أحد في أي مشكلة تواجهها ولكن مع الوقت تعلمت معني المشاركة، وأصبحت تشارك زوجها فيما تواجهه.