أحمد موسى: هناك مشاكل داخلية تواجه نتنياهو ومظاهرات بسبب جنود الاحتياط

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي أصبح يعترف بوجود مجاعة في قطاع غزة، ويبرر ذلك بأنه يستهدف القضاء على حماس، ولكن الحقيقة إنما المتضررون هم أهل غزة.

إنهاء المجاعة

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن نتنياهو وضع 5 شروط لإنهاء المجاعة، وسيحتل غزة، ولكن لن يسميه احتلالا؛ لأن هذا سيضعه تحت طائلة القانون الدولي.

ولفت إلى أن هناك معاناة وكارثة إنسانية تحدث في قطاع غزة، والعالم في موضع المتفرج، لافتا إلى أن غزة تحولت إلى خيام دون وجود للبيوت، والشعب الفلسطيني من يدفع الثمن وليس حماس.

وشدد الإعلامي أحمد موسى، على أن هناك سيدة فقدت 40 كيلو جرام من وزنها، نتيجة الجوع والمأساة الحقيقية في غزة وهناك أناس ماتوا كليا بسبب ما يفعله مجرم الحرب نتنياهو.

وأردف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك مشاكل داخلية تواجه نتنياهو ومظاهرات بسبب جنود الاحتياط وأمور أخرى مرتبطة بتوسع الحرب في غزة.