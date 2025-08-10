أحمد موسى عن واقعة سايس الجيزة: المواطن والقانون سيأخذان حقهما وفق الترتيبات

علق الإعلامي أحمد موسى على واقعة اعتداء ضابط على شاب يعمل منادى سيارات بنادي القضاة في الجيزة، وتعامل وزارة الداخلية الفوري مع الواقعة.

التعامل الفوري مع الواقعة

وأضاف أحمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد أن وزارة الداخلية اعترفت بالواقعة، وأصدرت بيانا بالتعامل الفوري مع الواقعة وإحالة الضابط للتحقيق والمحاسبة، معلقا: “هي جريمة يسأل عنها الضابط، مهما كان المواطن، الذي سيأخذ حقه بالقانون”.

وتابع أحمد موسى: وزارة الداخلية ونادي القضاة أقرا بالواقعة وهذا يعني أنه «لا طرمخة على الواقعة أو على أحد».

المواطن والقانون

واستكمل أحمد موسى: المواطن والقانون سيأخذان حقهما وفق الترتيبات القانونية والإجراءات المتبعة.