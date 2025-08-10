بيتراتش يعبر عن سعادته بعد استدعائه لمعسكر ريال مدريد في النمسا

كشف لاعب ريال مدريد الصاعد تياجو بيتراتش عن سعادته الغامرة بعد تلقيه دعوة للانضمام إلى معسكر الفريق الأول في النمسا، ضمن استعدادات النادي الملكي للموسم الكروي الجديد.

وكان المدير الفني لريال مدريد، تشابي ألونسو، قد قرر ضم بيتراتش، الذي يشغل مركز خط الوسط ويُعد من أبرز مواهب أكاديمية النادي في السنوات الأخيرة، إلى قائمة المعسكر. ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من مشاركته الأولى بقميص الفريق الأول أمام ليجانيس في مباراة ودية، حيث نجح في تسجيل هدف لافت.

وعبّر بيتراتش، عبر حسابه على "إنستجرام"، عن مشاعره قائلاً: "سعيد جدًا بتحقيق حلمي، فقد لعبت لأول مرة مع الفريق الأول لأفضل نادٍ في العالم وسجلت هدفًا، إنه يوم لن أنساه أبدًا". وأضاف: "أنا فخور بخوض هذه التجربة وسط أفضل اللاعبين في العالم، وسأواصل العمل بكل قوة من أجل هذا القميص حتى أعيش لحظات أكثر أهمية في مسيرتي".

كما وجّه الشكر لعائلته وأصدقائه وزملائه في الفريق على دعمهم المستمر، مؤكدًا أن ما تحقق كان بفضلهم جميعًا، مختتمًا رسالته بعبارة: "هلا مدريد".

ومن المنتظر أن يخوض ريال مدريد مباراة ودية في النمسا أمام فريق تيرول يوم 12 أغسطس الجاري، قبل مواجهة أوساسونا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني يوم 19 من الشهر نفسه.