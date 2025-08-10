تعرف على مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية فى دلتا النيل



ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،و الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ، اجتماعًا لمتابعة مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخي فى الساحل الشمالي ودلتا النيل، جاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و غيمار ديب نائب الممثل المقيم ، نادين النشار أخصائية السياسة والشراكات ووالدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم ومدير برامج تغير المناخ والطاقة والدكتور سيد البدرى مدير مكون تحسين الخدمات بوزارة التنمية المحلية و الدكتور إيهاب الحميدى مستشار مساعد وزير التنمية المحلية لشئون البيئة، والمهندسة جميلة عربى المدير العام لحماية الشواطئ بشرق الدلتا وسيناء و المهندس محمد عادل هيئة حماية الشواطئ والمهندس محمد الدالى مدير إدارة شئون البيئة

هذا وقد شهد الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه بالمشروع الذى يتم تنفيذه بمصر بتمويل من صندوق المناخ الأخضر كمنحة تقدر بحوالى ٣١ مليون دولار بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى ، حيث تم تنفيذ حمايات للمنطقة الساحلية بالمحافظة بمدينة دمياط الجديدة بطول ١١ كم ، باستخدام تقنيات صديقة للبيئة لإنشاء حماية كممشى سياحى وكمثال للحلول الطبيعية المستدامة ، حيث حقق هذا النموذج نجاح كبير على مستوى العالم ، كأحد الحلول المهمة والناجحة للتكيف مع التغيرات المناخية، كما تم استعراض جهود المحافظة وهيئة حماية الشواطئ فى التعامل مع الملف باعتبار دمياط من المحافظات الساحلية وذلك للحد من الآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر ،بما يتواكب مع الاستراتيجية الوطنية رؤية مصر ٢٠٣٠ ، كما تم استعراض رؤية مشروع ميناء الصيد

هذا وقد ناقش المحافظ ومساعد الوزير خطة الإدارة المتكاملة للموارد الساحلية من حيث دراسات التأثير والإطار المؤسسى وكذا نظام الرصد ، وأيضًا الخطة القومية مع التغيرات المناخية بالتعاون مع وزارة البيئة وتصميم نظام الانذار المبكر ، و بحثا أيضًا آليات إعداد خطة عاجلة للحد من مخاطر الكوارث المناخية ، ورفع الوعى وجاهزية المجتمع لتنفيذ الخطة.

وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " عن اعتزاز المحافظة بتلك الشراكات ، واختيار دمياط لتنفيذ تلك الخطة ، وأيضًا إطلاق خطط تدريبية للعاملين بالقطاعات المختلفة، بالتعاون مع UNDP والوزارة وتنفيذ مركز تدريبى للتنمية المحلية على مستوى الدلتا بدمياط ، علاوة على بدء وضع مخططات للتنمية الاقتصادية