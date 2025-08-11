قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر حفاظًا على سلامة السائحين بسبب سرعة الرياح
قاد دراجة نارية بحركات استعراضية خطرة في القاهرة.. طالب يواجه هذه العقوبة
نيوزيلندا: ندرس خيار الاعتراف بدولة فلسطين
3 أيام متواصلة.. إجازة المولد النبوي2025 للموظفين
أستراليا: سنعترف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة
علي جمعة: التصوف في عصرنا الحاضر تاه بين الأعداء والأدعياء
وزير الخارجية: نرفض سياسة التجويع والقـ.تل الممنهج للشعب الفلسطيني في غزة
500 جنيه شهريا معاش للمطلقات.. الخطوات والأوراق المطلوبة
حدث ليلا| ارتفاع عدد شهداء غارة الاحتلال على خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء إلى سبعة..هبوط أرضي أعلى خط صرف صحي بمحور جامعة السادات.. وائل عبد العزيز: ندمت على دوري فى فيلم ريكلام
بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا
الإستعانة بمعلمي الحصة لسد أي عجز طارئ بالمدارس في العام الدراسي الجديد
الدولار يواصل تراجعه.. أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات الإثنين
محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد: المحافظ يلتقي رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة.. ورصف 95 ألف متر بالإنترلوك لتطوير الأحياء

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها لقاء محافظ الوادي الجديد برئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة.

والتقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ،، الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال زيارتها للمحافظة، يرافقها وفد من المجلس يضم الدكتور كرم ملاك عميد عضو مجلس إدارة المجلس، والدكتور ناصر مسلم مستشار المجلس.

وأكد المحافظ أن هذه الزيارة تأتي في إطار تنفيذ أنشطة المبادرة الوطنية " دوّي" التي تم إطلاقها تحت رعاية السيدة انتصار السيسي - قرينة رئيس الجمهورية، و بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بهدف تعزيز تمكين الفتيات وضمان حقوقهن في الحماية والمشاركة الفعالة، بالتركيز على الأبعاد الاجتماعية والتعليمية، من خلال عدد كبير من الأنشطة تستهدف الأطفال وأولياء الأمور ومسئولي خدمات وأنشطة حماية حقوق الطفل بكافة الجهات التنفيذية.

ويشمل برنامجه الزيارة تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات و ورش العمل على مدار خمسة أيام.


 

الزملوط يؤكد أهمية تنسيق الجهود مع المجلس القومي للطفولة بمجالات تمكين المراه

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، اجتماعًا  بمقر مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة و وفد المجلس القومي المرافق.

واستعرض المحافظ أبرز ما تم تنفيذه من مشروعات استثمارية وخدمية، والمقومات والفرص التنموية التي تحظى بها المحافظة، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة التي تهدف إلى تنسيق الجهود بين المحافظة والمجلس في مجالات تمكين الفتيات وتعزيز دورهن الوطني والمجتمعي.

وأهدى الزملوط درع المحافظة لرئيس المجلس تقديرًا للدور الهام والفعال في تغطية كافة محافظات الجمهورية من خلال الأنشطة والفعاليات التي ينفذها المجلس، كما قامت السنباطي بإهداء درع المجلس للمحافظ؛ مثمنةً ما لمسته من إنجاز وتنمية شاملة بكافة القطاعات.

وعلى هامش اللقاء، تفقد الوفد مشروع مجمع المصالح الحكومية، واستمعوا إلى شرح تفصيلي لمكونات المشروع من مبانٍ حكومية ومنطقة بنوك و مدينة رياضية ومجمع محاكم ومحطات طاقة شمسية ومياه شرب، و قاعة احتفالات رئيسية. كما قامت السنباطي بتفقد حديقة ٣٠ يونيو وغرس نخلة ضمن المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وإنتاج التمور بالمحافظة.

رصف 95 ألف م² بالإنترلوك لتطوير الأحياء والقرى بالوادي الجديد


أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، الانتهاء من تنفيذ ٩٥ ألف م² من إجمالي ١٥٣ ألف م² مستهدفة بالمرحلة الثانية لأعمال الرصف ببلاط الإنترلوك، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ خطة شاملة تتضمن تطوير الأحياء الداخلية ورفع كفاءة شبكات الطرق، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتعزيز أهداف التنمية العمرانية.

وأشار المهندس أحمد عبد الرحيم، مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، إلى أن المساحات المستهدفة بالمرحلة الثانية تشمل ٧٥ ألف م² بمركز الخارجة، و٥٧ ألف م² بمركز الداخلة، و٢١ ألف م² بمركز الفرافرة.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد فعاليات محافظ الوادي الجديد

