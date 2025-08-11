قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

العودة الطوعية.. وصول القطار الأسبوعي الرابع للسودانيين لمحطة السد العالي

الاشقاء السودانيين
الاشقاء السودانيين
محمد عبد الفتاح

وصل إلى محطة السد العالي بمحافظة أسوان، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، القطار الأسبوعي الرابع القادم من العاصمة القاهرة، وعلى متنه مئات الأشقاء السودانيين، وذلك ضمن مشروع العودة الطوعية الذي يهدف إلى تسهيل عودتهم إلى وطنهم.

جاء ذلك في إطار التنسيق المستمر بين السلطات المصرية والسودانية، وبالتعاون مع الجهات المعنية، لتوفير وسائل النقل والدعم اللوجستي والإنساني اللازم لضمان رحلات عودة آمنة ومنظمة، مرورا بميناء قسطل البري على الحدود المصرية السودانية، وحتى الوصول إلى مدنهم وقراهم في السودان.

الأشقاء السودانيين 

وتحرص الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان على تقديم جميع التسهيلات للأشقاء السودانيين منذ لحظة وصولهم إلى المحطة، بما في ذلك خدمات الاستقبال والإرشاد، وتوفير أماكن الانتظار، وتسهيل إجراءات السفر، وذلك في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين. 

فيما أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لمسئولى المحليات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء عبد الله عبد الهادى مدير الأمن لتكثيف جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالبناء أو الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الأولى من الموجه الـ 27 ، والتى تستمر خلال الفترة من 9 إلى 22 أغسطس الجارى ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإسترداد الأراضى المتعدى عليها من خلال تنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات.

وأوضح المحافظ بأنه يتم متابعة كافة الجهود لإزالة التعديات من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، ولذا سيتم إدراج الحالات التى لم تقوم بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم حملات مكبرة بنطاق حى جنوب حيث تم إزالة 12 حالة تعدى بمساحة 2625 م2 ، من بينها 8 حالات إسترداد أراضى أملاك الدولة ، و 4 حالات فورية ، فيما تم قطع المرافق عن 9 حالات لم تلتزم بسداد الأقساط المستحقة للتقنين . 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

