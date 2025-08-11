قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية كوت ديفوار: العودة للتفاوض أمر مطلوب بخصوص قضايا السد
رئيس الوزراء: التعليم في مقدمة أولويات الدولة لبناء الفرد والنهوض بالمجتمع
ماكرون يقترح تشكيل تحالف دولي لمواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في غزة
انعقاد الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين مصر وكوت ديفوار بالقاهرة
150 ألف للطب.. ننشر مصروفات كليات جامعة الجلالة الأهلية
وزير خارجية كوت ديفوار: تفاهم تام وتنسيق مع مصر في مختلف القضايا
الطيران المدني: طرح 11 مطارًا أمام القطاع الخاص.. ومطار الغردقة أولها قبل نهاية العام
عبد العاطي: كوت ديفوار بوابة الصادرات المصرية لغرب أفريقيا
اليوم.. مدبولي يتوجه إلي الأردن لترأس اللجنة المصرية الأردنية المشتركة
ماكرون: خطة إسرائيل بشأن غزة كارثة محققة وتنطوي على خطورة غير مسبوقة
وزيرا الخارجية والتعليم العالي يبحثان تعزيز التعاون التعليمي مع الخارج ودعم الطلاب المصريين المغتربين
الخارجية: نعمل على أن تكون كوت ديفوار بوابة الصادرات المصرية لغرب أفريقيا
اقتصاد

أسعار الدولار اليوم في 7 بنوك الإثنين 11 أغسطس 2025

الدولار الامريكي
الدولار الامريكي
ولاء عبد الكريم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025 في البنوك الحكومية والخاصة، ضمن نطاق محدود من التحركات.

وجاءت الأسعار كالتالي:

البنك المركزي المصري:

48.48 جنيه للشراء – 48.62 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري:

48.46  جنيه للشراء – 48.56 جنيه للبيع

بنك مصر:

48.48 جنيه للشراء – 48.58 جنيه للبيع

بنك القاهرة:

48.46 جنيه للشراء – 48.56 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية:

48.46 جنيه للشراء – 48.56 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي CIB:

48.46 جنيه للشراء – 48.56 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي:

48.52 جنيه للشراء –48.62 جنيه للبيع


ويعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن في السوق المحلية

بينما تترقب الأوساط الاقتصادية اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري نهاية أغسطس الجاري لمراجعة أسعار الفائدة في ضوء التطورات العالمية.

