في ذكرى وفاته.. قصة حب نور الشريف لنادي الزمالك

تحل اليوم الاثنين 11 اغسطس ذكرى وفاة الفنان نور الشريف، الذى ترك إرثًا فنيًا خالدًا في السينما والدراما المصرية، إلى جانب قصة حب ناجحة، وقصة حياة حافلة ارتبطت أيضًا بعالم كرة القدم قبل أن يتفرغ للفن.

النشأة والبدايات

وُلد نور الشريف في حي الخليفة بالقاهرة عام 1946، وكان اسمه الحقيقي محمد جابر، بدأ اهتمامه بالفن مبكرًا أثناء دراسته، حيث انضم إلى فريق التمثيل المدرسي، وفى الوقت ذاته كان لاعبًا في فريق أشبال كرة القدم بنادي الزمالك موسم 1961، يتدرب إلى جانب نجوم كبار مثل حمادة إمام، طه بصرى، نبيل نصير، وعلى محسن.

ورغم موهبته الكروية، فضّل الشريف أن يكتفى بموهبته في التمثيل وأن يركز على تطويرها، ليفتح لنفسه طريقًا نحو النجومية.

عشق الساحرة المستديرة والزمالك

ارتبط نور الشريف ارتباطًا وثيقًا بكرة القدم، خاصة بنادي الزمالك الذى ظل يشجعه طوال حياته، وفى تسجيل صوتي نادر من ثمانينيات القرن الماضي، تحدث عن بداياته الكروية قائلًا: "لو فضلت لاعب في الزمالك عمرى كان هيبقى قصير"، في إشارة إلى أن الفن كان قدره الحقيقي.

وقد تجلّى عشقه للزمالك في أعماله الفنية، أبرزها فيلم "غريب في بيتي" الذى جسد فيه شخصية "شحاتة أبو كف"، لاعب الزمالك الذى يسجل ستة أهداف في مرمى الأهلي ضمن أحداث العمل، ليحظى بإعجاب جماهير النادي وإدارته، مؤكداً انتماءه الأبيض.

مسيرة سينمائية حافلة

قدّم نور الشريف أعمالًا سينمائية خالدة أسهمت في صنع نجوميته وانتشاره، منها:

الحاجز

بئر الحرمان

الأبرياء

زوجتي والكلب

سواق الأتوبيس

حدوته مصرية

ليلة ساخنة

الشيطان يعظ

حبيبي دائماً

الكرنك

أهل القمة

زمن حاتم زهران

إضافة إلى العديد من الأفلام التي شكلت علامات مضيئة في تاريخ السينما المصرية.

بصمة درامية ستظل في الذاكرة

كان للشريف حضور قوى على الشاشة الصغيرة، حيث شارك في مسلسلات أثرت فى وجدان الجمهور المصري والعربي، منها:

القاهرة والناس

مارد الجبل

لسه بحلم بيوم

أديب

أرزاق

ثمن الخوف

الثعلب

عمر بن عبد العزيز

لن أعيش فى جلباب أبى

هارون الرشيد

الرجل الآخر

عائلة الحاج متولي

الحرافيش

العطار والسبع بنات

حضرة المتهم أبى

الدالى

الرحايا حجر القلوب

خلف الله .

قصة حب وزواج ناجح

عاش نور الشريف قصة حب شهيرة مع زوجته الفنانة بوسي استمرت نحو 40 عامًا، وكانت من أنجح العلاقات العاطفية في الوسط الفني. أنجبا ابنتيهما "سارة" و"مي"، وشاركا معًا في عدد من الأفلام التي جمعت بينهما على الشاشة.