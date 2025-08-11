مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن آدم الكايد .. شوف السبب

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثيرا بشأن آدم الكايد نجم الزمالك.

وكتب مهيب عبد الهادي:"هل تؤيد مشاركته أساسيا في مباراة الزمالك القادمة؟".

وكان قد علق أحمد صالح نجم نادي الزمالك السابق، على فوز الفريق الأول لكرة القدم بالقعلة البيضاء على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين، في الدوري المصري.

وحقق الزمالك الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفي ناصر ماهر ومحمد شحاتة، ليبدأ الأبيض مشواره بفوز ثمين خارج الديار.

وقال أحمد صالح في تصريحات لبرنامج «البريمو، عبر فضائية"TeN":"الزمالك قدم مباراة مميزة أمام سيراميكا كليوباترا، واستحق الفوز، والصفقات الجديدة قدمت أداءً جيدًا وعلى رأسهم الفلسطيني آدم كايد والمغربي عبدالحميد معالي، كما أن الأنجولي شيكو بانزا لاعب جيد وسيكون أفضل مع المباريات المقبلة".

وأضاف: “لا يمكن الحُكم على البلجيكي يانيك فيريرا بعد مباراة واحدة، فمن الطبيعي أن يكون الآداء ليس في أفضل حال من الجولة الأولى، ويمكن تقييم الجهاز الفني الجديد بعد 6 أو 7 مباريات”.