الأنبا باسيليوس يترأس ختام ندوة إعداد المقبلين على الزواج

ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ختام ندوة إعداد المقبلين على الزواج، وتسليم الشهادات، من قِبل مركز قانا الجليل للعائلة والحياة بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

الزواج الكاثوليكي

شارك في اليوم الختامي للندوة الأب أنجليوس منير، مدير المركز، حيث قدم صاحب النيافة كلمات التشجيع للحاضرين، مقدمًا لهم بعض النصائح الخاصة بالزواج الكاثوليكي، وكيفية بناء أسرة ثابتة لها علاقة وثيقة بالكنيسة، قائمة على الصلاة، مؤكدًا أهمية بنيان الأسرة في إطار روحانية الكنيسة، مختتمًا كلمته ببعض التوصيات الرعوية.

كذلك، أشار الأب المطران إلى ضرورة إعداد برامج خاصة لحديثي الزواج، بالإضافة إلى تفعيل دور مركز قانا في اجتماعات الأسر بجميع كنائس الإيبارشية.