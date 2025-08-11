الأنبا مرقس يترأس التصفيات النهائية للمسابقة الكتابية بايبارشية القوصية

نظم مكتب التعليم المسيحي بإيبارشية القوصية، تصفيات مسابقة "الرسالة إلى العبرانيين"، على مستوى الإيبارشيّة، والتي تُشرف عليها اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر.

وذلك تحت رعاية وحضور نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك.

وحصل أبناء كنيسة الشهيد تبادير وأخته إيريني، بأمشول على المركز الأول في المراحل الثلاث (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية).

جاء ذلك بمشاركة الأب عمانوئيل عادل، راعي كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بأبوجبل، ومدير مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، والأب إليشع فهمي، راعي كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بكوم بوها، والأب روماني منير، راعي كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بالعزية، والأب يوحنا ماهر، راعي كاتدرائية قلب يسوع الأقدس، بالقوصية.