رياضة

مصر والتشيك أبرزها.. مباريات اليوم في الدور الرئيسي ببطولة العالم لليد تحت 19 عام

منتخب اليد - أرشيفية
عبدالله هشام

تنطلق اليوم الإثنين مباريات الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا، والتي تقام في مصر حاليًا، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتستمر حتى 17 أغسطس الجاري.

وتقام اليوم الإثنين 8 مباريات تبدأ بمواجهة ألمانيا وفرنسا في تمام الساعة 12:45 ظهرًا على صالة 2 بستاد القاهرة الدولي، وفي نفس التوقيت تنطلق مباراة السويد وسويسرا على الصالة الرئيسية بستاد القاهرة.

وفي الساعة الثالثة مساءً، تقام مباراة المجر والنمسا، على الصالة الرئيسية بستاد القاهرة، بينما تقام مباراة النرويج وسلوفينيا على صالة 2 بستاد القاهرة في التوقيت ذاته.

وتنطلق مباراة الدنمارك واليابان في الساعة 5:15 مساءً على الصالة الرئيسية بستاد القاهرة، وفي نفس التوقيت تقام مباراة إسبانيا والسعودية على صالة 2 بستاد القاهرة.

وتقام مباراة مصر والتشيك في الساعة السابعة والنصف مساءً على الصالة الرئيسية بستاد القاهرة، وتنطلق أيضًا مواجهة أيسلندا وصربيا في الساعة ذاتها على صالة 2 ستاد القاهرة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي، رفقة كل من اليابان والدنمارك والتشيك.

وحسم 16 منتخبًا تواجدهم في الدور الرئيسي، الذي يتم تقسيم المنتخبات به على 4 مجموعات ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي الذي يقام بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى منافسات ربع النهائي.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.

