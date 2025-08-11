محافظ الإسكندرية يتفقد بدء تنفيذ مشروع توسعة طريق الحرية

أجرى أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية بنطاق حي شرق، تفقد خلالها شارع أبو قير لمتابعة أعمال استكمال مراحل استراتيجية وخطة المحافظة للحد من الاختناقات المرورية بالمحاور الحيوية.

وذلك في إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين بشأن الكثافات المرورية بالمناطق الحيوية.

وخلال جولته، أصدر محافظ الإسكندرية توجيهات مشددة إلى مسؤولي حي شرق بضرورة منع استغلال الأرصفة الخاصة بالمشاة لمعارض السيارات في نطاق شارع أبو قير، مشددًا على أهمية الحفاظ على حق المواطنين في استخدام الأرصفة بأمان.

كما وجه الشركة المنفذة بسرعة إنجاز الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، مؤكدًا على ضرورة تنسيق الجهود مع إدارة الحدائق المركزية لتحديد مواقع مناسبة للأشجار والزراعات واللافتات المرورية، بما يحافظ على المظهر الحضاري والطابع الجمالي للمنطقة.

وفي هذا الإطار، سيتم استبدال الأشجار الحالية، أسوةً بما تم في مشروعات التحسينات المرورية السابقة، وذلك بزراعة أنواع ملائمة تضيف لمسات جمالية مثل أشجار الجاكراندا والبونسيانا والبلتفورم، مع التدعيم بالنباتات العطرية مثل مسك الليل والعتر البلدي والريحان، وذلك في الجذر الوسطي.

أما بالنسبة للأرصفة على جانبي الطريق، فقد تم اختيار أشجار لا تعيق حركة المشاة ومنتظمة النمو حتى لا تتعارض مع واجهات المباني والخدمات، مثل شجرة السرو الإيطالي، مع التدعيم بشجيرات مثل التويا والجهنمية، وكذلك النباتات العطرية والزهور، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بأعمال التشجير وفق الهوية البصرية للطرق.

وقد أعلنت محافظة الإسكندرية عن البدء في تنفيذ مشروع توسعة طريق الحرية (أبو قير)، وذلك في المسافة من منطقة سيدي جابر وحتى محطة ترام الوزارة، بهدف تحسين السيولة المرورية في مناطق سيدي جابر وسموحة، والتي تُعد من أكثر المناطق تكدسًا مروريًا.

ويتضمن المشروع إضافة أربع حارات مرورية جديدة ليصل إجمالي عدد الحارات إلى 8 حارات (4 حارات في كل اتجاه)، بما يسهم في تعزيز الحركة المرورية وتخفيف الضغط على الطريق.

ويُنفذ المشروع على عدة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى من شارع إبراهيم الشريف حتى شارع سوريا، وتستغرق مدة تنفيذها 45 يومًا، بمعدل ثلاثة أسابيع لكل اتجاه.