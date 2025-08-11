قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدبلوماسية الحازمة لفرض إدخال المساعدات.. خبير: مصر أول من استجاب لغزة تجسيدا لالتزامها الإنساني للشعب الفلسطيني
احلويتي وادورتي .. تفاصيل صادمة في تحرش عضو هيئة تدريس بزميلته بجامعة أسيوط
مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في سماء الضاحية الجنوبية ببيروت
استصلاح 440 ألف فدان..رئيس الوزراء يتابع مشروعات شركة "تنمية الريف المصري"
وزير الزراعة: المخلفات الزراعية والحيوانية ثروة حقيقية يجب استغلالها.. نواب: خطوة نحو اقتصاد أخضر أكثر استدامة.. وخارطة الحلول بهذه الإجراءات
هل يبرم عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية؟ رئيس إسكان النواب يجيب
إسرائيل تفجر بلدة الخيام فجرًا وتواصل خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية
تدريب موظفى المراكز التكنولوجية على التعامل مع ذوي الإعاقة البصرية
1.1 مليار جنيه.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد إنشاء مصنع منسوجات
البيئة تعتزم تنفيذ مشروع ضخم مع منظمة عالمية كبرى .. تفاصيل مهمة
لأول مرة.. التعليم تتيح لطلاب المدارس كتب مجانية مطبوعة للتقييمات بجميع المواد
مجدى عبدالغنى عن أزمة محمد الشناوي مع الأهلى: فيه شرخ موجود
تعاون بين قناة السويس والتمثيل التجاري لتسويق الأنشطة البحرية والصناعية عالميا

اسامة ربيع
اسامة ربيع
ولاء عبد الكريم

عقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اجتماعًا مع الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري المصري، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال التسويق الخارجي للأنشطة الصناعية والبحرية، بحضور الفريق أشرف عطوة، نائب رئيس الهيئة، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية. ويأتي اللقاء في إطار التعاون المثمر بين الهيئة والتمثيل التجاري التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

رحّب الفريق ربيع بوفد التمثيل التجاري، مؤكدًا تطلعه لتعزيز التنسيق بين الجانبين لتسليط الضوء على جهود توطين صناعة الوحدات البحرية المختلفة من قاطرات ويخوت ولنشات، إلى جانب الخدمات اللوجستية والبحرية الجديدة التي تقدمها قناة السويس، مثل خدمات الإسعاف البحري، وتبديل الأطقم، وجمع المخلفات، والتزود بالوقود، في إطار استراتيجية الهيئة لتنويع مصادر الدخل ودعم المجتمع الملاحي الدولي.

وأكد رئيس الهيئة، أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لدعم الصناعة الوطنية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بما يسهم في زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، مشيدًا بدور التمثيل التجاري في تعزيز النفاذ إلى الأسواق العالمية. من جانبه، أشاد الدكتور عبد العزيز الشريف بجهود الهيئة في رفع شعار "صنع في مصر" بالصناعات البحرية، معربًا عن استعداده لتقديم الدعم عبر 44 مكتبًا للتمثيل التجاري في 42 دولة لفتح أسواق جديدة وجذب الاستثمارات في مجالات الصناعة البحرية والخدمات اللوجستية.

وتناول اللقاء مناقشة آليات العمل المشترك وبحث فرص الاستثمار المحتملة، حيث اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة الفرص الاستثمارية، وتحليل الأسواق الخارجية المتاحة، ووضع خطة تسويق خارجي تستند إلى جدوى فنية مدروسة لتعزيز مكانة مصر في الصناعة البحرية عالميًا.

