تعاون بين قناة السويس والتمثيل التجاري لتسويق الأنشطة البحرية والصناعية عالميا

عقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اجتماعًا مع الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري المصري، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال التسويق الخارجي للأنشطة الصناعية والبحرية، بحضور الفريق أشرف عطوة، نائب رئيس الهيئة، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية. ويأتي اللقاء في إطار التعاون المثمر بين الهيئة والتمثيل التجاري التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

رحّب الفريق ربيع بوفد التمثيل التجاري، مؤكدًا تطلعه لتعزيز التنسيق بين الجانبين لتسليط الضوء على جهود توطين صناعة الوحدات البحرية المختلفة من قاطرات ويخوت ولنشات، إلى جانب الخدمات اللوجستية والبحرية الجديدة التي تقدمها قناة السويس، مثل خدمات الإسعاف البحري، وتبديل الأطقم، وجمع المخلفات، والتزود بالوقود، في إطار استراتيجية الهيئة لتنويع مصادر الدخل ودعم المجتمع الملاحي الدولي.

وأكد رئيس الهيئة، أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لدعم الصناعة الوطنية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بما يسهم في زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، مشيدًا بدور التمثيل التجاري في تعزيز النفاذ إلى الأسواق العالمية. من جانبه، أشاد الدكتور عبد العزيز الشريف بجهود الهيئة في رفع شعار "صنع في مصر" بالصناعات البحرية، معربًا عن استعداده لتقديم الدعم عبر 44 مكتبًا للتمثيل التجاري في 42 دولة لفتح أسواق جديدة وجذب الاستثمارات في مجالات الصناعة البحرية والخدمات اللوجستية.

وتناول اللقاء مناقشة آليات العمل المشترك وبحث فرص الاستثمار المحتملة، حيث اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة الفرص الاستثمارية، وتحليل الأسواق الخارجية المتاحة، ووضع خطة تسويق خارجي تستند إلى جدوى فنية مدروسة لتعزيز مكانة مصر في الصناعة البحرية عالميًا.