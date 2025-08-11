قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير خارجية كوت ديفوار: العودة للتفاوض أمر مطلوب بخصوص قضايا السد
رئيس الوزراء: التعليم في مقدمة أولويات الدولة لبناء الفرد والنهوض بالمجتمع
ماكرون يقترح تشكيل تحالف دولي لمواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في غزة
انعقاد الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين مصر وكوت ديفوار بالقاهرة
150 ألف للطب.. ننشر مصروفات كليات جامعة الجلالة الأهلية
وزير خارجية كوت ديفوار: تفاهم تام وتنسيق مع مصر في مختلف القضايا
الطيران المدني: طرح 11 مطارًا أمام القطاع الخاص.. ومطار الغردقة أولها قبل نهاية العام
عبد العاطي: كوت ديفوار بوابة الصادرات المصرية لغرب أفريقيا
اليوم.. مدبولي يتوجه إلي الأردن لترأس اللجنة المصرية الأردنية المشتركة
ماكرون: خطة إسرائيل بشأن غزة كارثة محققة وتنطوي على خطورة غير مسبوقة
وزيرا الخارجية والتعليم العالي يبحثان تعزيز التعاون التعليمي مع الخارج ودعم الطلاب المصريين المغتربين
الخارجية: نعمل على أن تكون كوت ديفوار بوابة الصادرات المصرية لغرب أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأعلى للآباء والمعلمين: إلزام المدارس الخاصة بشراء كتب الوزارة يغلق أبواب التحايل

عبد الرؤوف علام
عبد الرؤوف علام
ياسمين بدوي

أصدر المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين برئاسة عبد الرؤوف علام دعمه الكامل لقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيان إعلاني أشاد خلاله بإلزام المدارس الخاصة شراء كتب الوزارة وفق الأعداد الفعلية، للحفاظ على حقوق الوزارة الأدبية والمادية

 وشدد المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مساندة كل الخطوات الإصلاحية التي يتخذها وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف لإصلاح منظومة التعليم قبل الجامعي. 
 

وأوضح المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، في بيانه، أن تعليمات وزارة التربية والتعليم ممثلة في الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، بشأن إلزام جميع المدارس الخاصة (عربي – لغات – دولي) بشراء كتب الوزارة من مخازن المديريات التعليمية وفق الأعداد الفعلية للطلاب المقيدين، وسداد قيمتها قبل بدء العام الدراسي بمثابة واحدة من خطوات الإصلاح الكبرى، التى تغلق أبواب التحايل بشأن توزيع الكتب الدراسية .


وأكد عبدالرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أن القرار يمثل خطوة حاسمة في محاصرة الأبواب الخلفية للتحايل على شراء كتب الوزارة، وضمان وصول المناهج الرسمية إلى كل طالب بجودة عالية، بما يحافظ على الحقوق المادية والأدبية للوزارة، ويغلق أي محاولات للاستغناء عن الكتب الأصلية أو استبدالها بكتب غير معتمدة، أو بنسخ غير أصلية.


ونبه رئيس المجلس الأعلي للأمناء إلى أن ربط قيد الطلاب بسجلات الإدارات التعليمية وفقا لعدد الكتب المشتراة سيضمن شفافية المنظومة، ويمنع الممارسات السلبية التي كانت تؤدي إلى حرمان بعض الطلاب من الكتب أو تقليل أعدادها، بما يؤثر على جودة العملية التعليمية.


وأشار عبد الرؤوف علام إلى أن القرار يعكس رؤية الوزارة في تطوير منظومة توزيع الكتب المدرسية، وحماية حق الطالب في الحصول على المناهج المقررة كاملة وفي موعدها، مطالبًا جميع إدارات التعليم والمدارس الخاصة الالتزام الصارم بتنفيذ التعليمات تجنبًا للمساءلة القانونية.


واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على دعمه الكامل لكل القرارات التي تصب في صالح العملية التعليمية وتحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب في مختلف المدارس، مؤكدًا أن ضبط توزيع الكتب هو جزء من منظومة شاملة للارتقاء بجودة التعليم في مصر.

المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين المجلس الأعلى للأمناء والآباء والآباء والمعلمين وزارة التربية والتعليم التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

أرشيفية

حليت في عنيه.. لص يتحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر

أسعار الدواجن

هبوط حاد .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين بالأسواق

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد الزيادة الأخيرة.. كليوبترا بكام؟

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

محمود كهربا

الغندور عن انتقالات كهربا بين الأندية: حد فاهم حاجة؟

البلوجر لوليتا

بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا

الزواج

هل يجوز الزواج من تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

سكر الدم

اكتشف أعراض انخفاض سكر الدم في الجسم

أنغام

بتتعافى .. ما لا يعرفه الكثير عن مرض أنغام

التبول اللا إرادى

أسباب غير متوقعة للتبول اللاإرادي

بالصور

القيادة ببطىء قد تتسبب في دخولك السجن بهذه البلد

مخالفات السرعة
مخالفات السرعة
مخالفات السرعة

جومانا مراد تخطف الأنظار بإطلالة مبهجة

\جومانا مراد تخطف الانظار بإطلالتها فى احدث ظهور لها
\جومانا مراد تخطف الانظار بإطلالتها فى احدث ظهور لها
\جومانا مراد تخطف الانظار بإطلالتها فى احدث ظهور لها

طريقة عمل سلطة الطحينة بالليمون.. مذاق لا يقاوم

طريقة عمل سلطة الطحينة بالليمون.
طريقة عمل سلطة الطحينة بالليمون.
طريقة عمل سلطة الطحينة بالليمون.

سعادتك تبدأ من معدتك.. أطعمة تجلب الفرح

سعادتك تبدأ من معدتك..اطعمة تجلب الفرح
سعادتك تبدأ من معدتك..اطعمة تجلب الفرح
سعادتك تبدأ من معدتك..اطعمة تجلب الفرح

فيديو

المتهم

حاول سرقة قرطها الذهبى.. القبض على عاطل تعدى على فتاة بالضرب في أسيوط

القبض على نوجا تاتو

بسبب فيديوهات وإيحاءات خادشة.. كواليس القبض على نوجا تاتو في عين شمس

القبض على البلوجر جومانا نستون

بسبب فيديوهات "غير لائقة".. كواليس القبض على جومانا نستون بتهمة خدش الحياء

المتهمين

القبض على المتهمين بالتعدي على عامل بمقهى في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

المزيد