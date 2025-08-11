زاد العزة .. انطلاق الفوج الأول من قافلة المساعدات الـ12 إلى غزة

قال أحمد عبد الرازق، مراسل «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح، إن الفوج الأول من شاحنات المساعدات الإنسانية، انطلق ضمن القافلة الثانية عشر، من سلسلة قوافل الامدادات التي يسيرها الهلال الأحمر المصري، تحت اسم «زاد العزة» من مصر إلى غزة، مشيرا إلى أن هذه القافلة بدأت التحرك اليوم، امتدادا للقوافل الـ11 السابقة، التي انطلقت منذ إطلاق المبادرة في 27 يوليو الماضي.

أضاف عبد الرازق، خلال مداخلة على الهواء عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القوافل السابقة كانت محملة بكميات كبيرة ومتنوعة من المواد الغذائية والإغاثية، وقد دخل معظمها بالفعل إلى قطاع غزة، موضحا أن هناك 3 شاحنات تحمل عدد كبير من أسرّة المستشفيات، رفض الاحتلال الإسرائيلي دخولها للمرة الرابعة على التوالي، في حين سمح بدخول العديد من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية ضرورية لسكان قطاع غزة.

وأشار إلى أن قافلة اليوم تضم 3 شاحنات وقود موجهة إلى قطاع غزة، لكن حتى الآن، ومنذ بداية تدفق سلسلة الإمدادات، لم يدخل منها سوى شاحنتان فقط تحملان 107 أطنان من الوقود.

وأكد عبد الرازق أن شاحنات المساعدات تجهز بإشراف متطوعي الهلال الأحمر المصري، الذين بدأوا في تجهيز القافلة منذ الساعة الواحدة صباحا، حيث تتم عملية الإعداد بكفاءة عالية وانضباط تام.