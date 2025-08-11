رغم إصابته بشلل رباعي..رقم قياسي جديد منتظر لولاء حافظ في الغطس

شهد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، بدء محاولة القبطان ولاء حافظ المصاب بشلل رباعي؛ لتحقيق رقم قياسي جديد في الغطس تحت الماء، والتي يتم تنفيذها بمجمع حمامات سباحة هيئة قناة السويس.

وذلك بحضور اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر السابق، سامح الشاذلي رئيس الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وممثلي جائزة Guinness Records المختصة بتسجيل الأرقام القياسية.

ومن المقرر أن تستغرق المحاولة ٩ ساعات تحت إشراف طبي كامل؛ ليحقق القبطان ولاء حافظ الرقم القياسي لأطول غطسة لمريض شلل رباعي في العالم.

وقام اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتحفيز القبطان ولاء حافظ قبل بدء المحاولة، متمنيًا له التوفيق وتحقيق رقم قياسي عالمي، يبرهن على إرادة وعزيمة الإنسان المصري الذي لا يعرف المستحيل.