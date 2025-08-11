قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الفرنسي: على إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب فورا
تعاون مرتقب بين مصر وكوت ديفوار فى قطاع الزراعة والبنية التحتية
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره بكوت ديفوار
رغم إصابته بشلل رباعي..رقم قياسي جديد منتظر لولاء حافظ في الغطس
قوات الجيش السوداني تصد هجمات لمدفعية ميليشا الدعم السريع في الفاشر
كشف مبكر عن تعاطى المخدرات للجان الأولمبية ومراكز الشباب
رئيس فيتنام يزور المتحف المصري الكبير والأهرامات ..ويهدي النجوك لو الرمز الثقافي الأهم
في واقعة "هي تكية؟!".. نقابة المعلمين تشيد بمحافظ المنيا وتهاجم وسائل الإعلام
نائب رئيس دولة فلسطين: استهداف إسرائيل للصحفيين في غزة جريمة حرب
موظفة تتهم عامل نظافة بالتحرش بها في أسانسير مول بالشيخ زايد
الأعلى للآباء والمعلمين: إلزام المدارس الخاصة بشراء كتب الوزارة يغلق أبواب التحايل
الأمم المتحدة: على إسرائيل احترام وحماية جميع المدنيين بمن فيهم الصحفيون
رغم إصابته بشلل رباعي..رقم قياسي جديد منتظر لولاء حافظ في الغطس

خلال الفاعلية
خلال الفاعلية
الإسماعيلية انجي هيبة

شهد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، بدء محاولة القبطان ولاء حافظ المصاب بشلل رباعي؛ لتحقيق رقم قياسي جديد في الغطس تحت الماء، والتي يتم تنفيذها بمجمع حمامات سباحة هيئة قناة السويس.

وذلك بحضور اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر السابق، سامح الشاذلي رئيس الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وممثلي جائزة Guinness Records المختصة بتسجيل الأرقام القياسية.

ومن المقرر أن تستغرق المحاولة ٩ ساعات تحت إشراف طبي كامل؛ ليحقق القبطان ولاء حافظ الرقم القياسي لأطول غطسة لمريض شلل رباعي في العالم.

وقام اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتحفيز القبطان ولاء حافظ قبل بدء المحاولة، متمنيًا له التوفيق وتحقيق رقم قياسي عالمي، يبرهن على إرادة وعزيمة الإنسان المصري الذي لا يعرف المستحيل.

