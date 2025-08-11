نائب رئيس دولة فلسطين: استهداف إسرائيل للصحفيين في غزة جريمة حرب

أدان نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، جريمة الاحتلال الإسرائيلي، التي استهدفت طواقم صحفية في قطاع غزة، وأدت إلى استشهاد عدد منهم في أثناء أداء واجبهم المهني.

وأكد "الشيخ"، في بيان، اليوم الاثنين، أن استهداف الصحفيين جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، داعيًا المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحرية الصحافة إلى التحرك العاجل لمحاسبة الاحتلال ووقف جرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين.

ووفق نقابة الصحفيين الفلسطينيين، استشهد 238 صحفيًا وصحفية وعاملًا في المؤسسات الإعلامية، منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023.