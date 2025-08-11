أزمة كهرباء.. الهند تغلق وحدة في أكبر مفاعل نووي لديها

أغلقت الهند وحدةً في مفاعل كودانكولام النووي، الأكبر في البلاد، لإجراء صيانةٍ مجدولة الأسبوع الماضي، وفقًا لتقريرٍ عن انقطاعاتٍ كهربائية، مما قد يؤدي إلى ارتفاعٍ حادٍّ في أسعار الكهرباء في المناطق الجنوبية.

وأفادت الهيئة المركزية للكهرباء، وهي الهيئة الاستشارية للطاقة في البلاد، في تقريرٍ بتاريخ 7 أغسطس، أن الوحدة الأولى، التي تبلغ قدرتها 1000 ميجاوات في كودانكولام بولاية تاميل نادو الجنوبية، أُغلقت في 3 أغسطس.

وأكد مسؤول كبير في شركة تاميل نادو للتوزيع والتوليد أن إحدى وحدات كودانكولام تخضع للصيانة، وقال إن الولاية قد تضطر إلى الاستفادة من السوق إذا دعت الحاجة إلى طلب إضافي.

ولم يرغب المسؤول من حكومة الولاية في الكشف عن هويته لأن المنشآت النووية الهندية تخضع لسيطرة الحكومة الفيدرالية.

وفي وقت سابق، قدمت شركة كهرباء ولاية كيرالا المحدودة (KSEBL) التماسًا إلى هيئة تنظيم الكهرباء في الولاية، قائلة إن الإغلاق من المتوقع أن يؤدي إلى تفاقم نقص الكهرباء في ساعات الذروة في بعض الولايات الجنوبية، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف شراء الطاقة على المدى القصير.

وقد أجبر الانقطاع الذي استمر 65 يومًا، إلى جانب انخفاض أحجام التبادلات الكهربائية وزيادة الطلب من الولايات المجاورة، الشركة على شراء 300 ميجاوات من الطاقة في ساعات الذروة بأسعار تصل إلى 9.18 روبية (0.1048 دولارًا) لكل وحدة من الكهرباء.

