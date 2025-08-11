عبد اللطيف طلحة رئيسًا للإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية

تسلم الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، صباح اليوم الاثنين، مهام عمله الجديد، كرئيس للإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، خلفًا للدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية السابق للمنطقة، وذلك بناءً على قرار وكيل الأزهر رقم 2742 لسنة 2025م.

ولقى الشيخ عبد اللطيف طلحة ترحابًا كبيرًا من قِبل العاملين بالديوان عقب تسلمه لدولاب العمل بالمنطقة، مُعربًا عن بالغ سعادته بالعمل مع هذه المجموعة المتميزة من العاملين بالمنطقة وإدارتها، مشيرًا إلى أن روح العمل الجماعي هي التي ستعبر دومًا بالتعليم الأزهري بالمحافظة إلى بر الأمان.

وقال إنه سيبذل قصارى جهده من أجل ذلك، مطالبًا العاملين بالمنطقة وإدارتها ومعاهدها بأهمية التعاون معًا كيد واحدة، والعمل بضمير مُخلص ويقِظ من أجل أزهرنا العريق.

يُذكر أن الشيخ عبد اللطيف حسن طلحه، رئيس المنطقة الجديد، كان يعمل قبل توليه هذا المنصب، رئيسًا للإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، حتى نال ثقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، ووكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لتولي قيادة منطقة كفر الشيخ الأزهرية، بحسب القرار المنصوص عليه.