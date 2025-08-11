بعد خسارة نهائي يورو 2025.. إقالة مدربة منتخب إسبانيا للسيدات

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين أن مدربة منتخب السيدات، مونتسي تومي، ستستقيل من منصبها بعد انتهاء عقدها في 31 أغسطس، وذلك عقب هزيمتها أمام إنجلترا في نهائي يورو 2025.

وتم تعيين سونيا بيرموديز، المديرة الحالية لمنتخب السيدات تحت 23 عامًا، خلفًا لها.

شغلت تومي، التي تولت المنصب قبل أقل من عامين، منصب المدرب المساعد لخورخي فيلدا من عام 2018 حتى إقالته في عام 2023.

على الرغم من قيادتها إسبانيا إلى نهائي بطولة أوروبا في سويسرا الشهر الماضي، قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم عدم تجديد عقد تومي. وكانت تومي قد قادت إسبانيا سابقًا إلى لقب دوري الأمم الأوروبية 2023-2024. ومع ذلك، فإن أداءً مخيبًا للآمال في أولمبياد باريس، حيث فشل الفريق في الحصول على ميدالية، ثم الخسارة بركلات الترجيح في بطولة أوروبا، قوّض الثقة في قيادتها.

وصرح الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان: "يود مجلس الإدارة أن يشكر مونتسي تومي على عملها واحترافيتها وتفانيها في مختلف الأدوار خلال فترة عملها كعضو في المنتخبات الوطنية في الاتحاد، وخاصةً خلال فترة عملها كمدربة للمنتخب الوطني للسيدات".