قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل العام الدراسي الجديد| ننشر أسعار صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة والدولية
قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق
القبض على عصابة تستخدم الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة والجيزة .. صور
اشترى عقارات وسيارات.. البلوجر شاكر محظوظ يغسل 100 مليون جنيه
أسعار الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام
موعد إجازة المولد النبوي 2025 وقرار حكومي مرتقب بشأنها
مباراة تصحيح المسار.. الاهلي يستعد لمفاجأة فاركو.. وريبيرو يترقب عودة نجم الفريق
وزير الدفاع الإيطالي يطالب بفرض عقوبات ضد إسرائيل
وفد من حكماء السلام يتفقد شاحنات المساعدات المتوقفة أمام معبر رفح
ترسم صور خادشة.. القبض على التيك التوكر نوجا تاتو
عن الذكاء الاصطناعي.. غدا انطلاق المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء
مجلس التعاون الخليجي يرحب بإعلان أستراليا ونيوزيلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لليوم الثاني على التوالي.. تساقط أمطار متوسطة على مدينة سانت كاترين

الأمطار علي سانت كاترين لليوم الثانى
الأمطار علي سانت كاترين لليوم الثانى
ايمن محمد

شهدت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء لليوم الثاني على التوالي  تساقط أمطار خفيفة، وعلى فترات متقطعة عقب تعرضها لتقلبات جوية وظهور السحب التي غطت السماء، وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لحدوث سيول.


وقال علي عبد البصير، نائب رئيس المدينة، إن الأمطار لم تسفر عن أي تجمعات مائية كبيرة، ودفعت الوحدة المحلية للمدينة بالمعدات الثقيلة لمتابعة الطرق الدولية التي تربط المدينة بكافة مدن المحافظة، ومتابعة السدود والبحيرات الجبلية التي جرى إنشاؤها ضمن مشروع حماية المدينة من أخطار السيول، للتأكد من تطهيرها واستعدادها لاستقبال مياه الأمطار.
وأكد نائب رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن الأمطار أبهرت السائحين وزوار المدينة من مختلف جنسيات العالم، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية تحت المطر، مشيرا إلى أن الأجواء بالمدينة حارة على الرغم من تساقط الأمطار.
وتسود محافظة جنوب سيناء اليوم  طقس غائم جزئي، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من احتمال تساقط أمطار خفيفة ورعدية في بعض المناطق، وجرى رفع حالة الطوارئ القصوى في كافة القطاعات المعنية.
وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن المحافظة يسودها طقس شديد الحرارة رطب نهارًا مائل للحرارة رطب  ليلًا وفي الصباح الباكر، و غائم جزئي على كافة المدن مع ارتفاع نسبة الرطوبة لتصل في ذروتها إلى 65، ونشاط الرياح المثيرة للرمال الخفيفة بسرعة تتجاوز الـ 36 كيلو متر،  وجرى رفع درجة الاستعداد القصوى بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تساقط أمطار رعدية،  للتعامل مع الأمطار وسرعة رفعها لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين على مدار اليوم،
وأوضح مركز العمليات، أن جميع الطرق الدولية والرئيسية بالمحافظة تعمل بشكل طبيعي، وجرى التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية والرادارات على طول الرئيسية والدولية، وتحذير مرتادي الطرق باتخاذ الحيطة والحذر خلال القيادة، والحد من السرعة نظرًا لنشاط الرياح، وجرى التنسيق مع رؤساء المدن لمراجعة معدات الحملة، والتأكد من جاهزيتها للتحرك الفوري في حالة تساقط أمطار.
كما وجه الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ الرئيسية والفرعية، واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي طوارئ محتملة، ومراجعة مجرى السيول والسدود والبحيرات، للتأكد من تطهيرها، إضافة إلى جاهزية المعدات وحدات الطوارئ للتعامل مع أي طوارئ، والمتابعة على مدار الساعة.

جنوب سيناء الأمطار السيول سانت كاترين اليوم الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم عدادات الكهرباء

من 22 إلى270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت

أرشيفية

حليت في عنيه.. لص يتحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد الزيادة الأخيرة.. كليوبترا بكام؟

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات .. الأماكن والأوراق المطلوبة

البلوجر لوليتا

بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا

طريقة الحصول على معاش المطلقات

500 جنيه شهريا معاش للمطلقات.. الخطوات والأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

الطفل علي معتز

والد الطفل علي: جمعنا 106 ملايين جنيه لعلاج ابني بفضل المصريين وأشقاء عرب

استقالة اطباء طنطا

استقالة 8 دكاترة .. طب طنطا تكشف حقيقة مشكلة قسم النساء والتوليد

القبض علي ام عمر فراولة

ألفاظ خارجة.. قصة القبض على «أم عمر فراولة»

بالصور

زى المطاعم.. مكرونة ألفريدو ولازانيا فى أكلة واحدة والطعم خيالي| جربيها

طريقة عمل مكرونة ألفريدو
طريقة عمل مكرونة ألفريدو
طريقة عمل مكرونة ألفريدو

مكرونة بالدجاج والمشروم بصوص كريمي خفيف .. وجبة سريعة بطعم فاخر

مكرونة بالدجاج والمشروم بصوص كريمي خفيف... وجبة سريعة بطعم فاخر!
مكرونة بالدجاج والمشروم بصوص كريمي خفيف... وجبة سريعة بطعم فاخر!
مكرونة بالدجاج والمشروم بصوص كريمي خفيف... وجبة سريعة بطعم فاخر!

فيل عملاق يقتحم طريق سريع في الهند.. هاجم السيارات وأثار الفوضى

ظهور مفاجئ لفيل عملاق على طريق سريع في الهند.. هاجم السيارات وأثار فوضى مرورية عارمة
ظهور مفاجئ لفيل عملاق على طريق سريع في الهند.. هاجم السيارات وأثار فوضى مرورية عارمة
ظهور مفاجئ لفيل عملاق على طريق سريع في الهند.. هاجم السيارات وأثار فوضى مرورية عارمة

خلي بالك على نفسك.. أعراض تصيبك خلال الحر تكشف ضربة الشمس

ضربة الشمس
ضربة الشمس
ضربة الشمس

فيديو

صفحة المتهم

عايز يزود مشاهدات .. الداخلية تكشف حقيقة بيع شخص كليته لبلوجر

المتهمين

القبض على شخصين قادا دراجة نارية برعونة بالإسكندرية

المتهم

حاول سرقة قرطها الذهبى.. القبض على عاطل تعدى على فتاة بالضرب في أسيوط

القبض على نوجا تاتو

بسبب فيديوهات وإيحاءات خادشة.. كواليس القبض على نوجا تاتو في عين شمس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

المزيد