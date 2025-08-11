لليوم الثاني على التوالي.. تساقط أمطار متوسطة على مدينة سانت كاترين

شهدت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء لليوم الثاني على التوالي تساقط أمطار خفيفة، وعلى فترات متقطعة عقب تعرضها لتقلبات جوية وظهور السحب التي غطت السماء، وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لحدوث سيول.



وقال علي عبد البصير، نائب رئيس المدينة، إن الأمطار لم تسفر عن أي تجمعات مائية كبيرة، ودفعت الوحدة المحلية للمدينة بالمعدات الثقيلة لمتابعة الطرق الدولية التي تربط المدينة بكافة مدن المحافظة، ومتابعة السدود والبحيرات الجبلية التي جرى إنشاؤها ضمن مشروع حماية المدينة من أخطار السيول، للتأكد من تطهيرها واستعدادها لاستقبال مياه الأمطار.

وأكد نائب رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن الأمطار أبهرت السائحين وزوار المدينة من مختلف جنسيات العالم، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية تحت المطر، مشيرا إلى أن الأجواء بالمدينة حارة على الرغم من تساقط الأمطار.

وتسود محافظة جنوب سيناء اليوم طقس غائم جزئي، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من احتمال تساقط أمطار خفيفة ورعدية في بعض المناطق، وجرى رفع حالة الطوارئ القصوى في كافة القطاعات المعنية.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن المحافظة يسودها طقس شديد الحرارة رطب نهارًا مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر، و غائم جزئي على كافة المدن مع ارتفاع نسبة الرطوبة لتصل في ذروتها إلى 65، ونشاط الرياح المثيرة للرمال الخفيفة بسرعة تتجاوز الـ 36 كيلو متر، وجرى رفع درجة الاستعداد القصوى بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تساقط أمطار رعدية، للتعامل مع الأمطار وسرعة رفعها لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين على مدار اليوم،

وأوضح مركز العمليات، أن جميع الطرق الدولية والرئيسية بالمحافظة تعمل بشكل طبيعي، وجرى التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية والرادارات على طول الرئيسية والدولية، وتحذير مرتادي الطرق باتخاذ الحيطة والحذر خلال القيادة، والحد من السرعة نظرًا لنشاط الرياح، وجرى التنسيق مع رؤساء المدن لمراجعة معدات الحملة، والتأكد من جاهزيتها للتحرك الفوري في حالة تساقط أمطار.

كما وجه الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ الرئيسية والفرعية، واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي طوارئ محتملة، ومراجعة مجرى السيول والسدود والبحيرات، للتأكد من تطهيرها، إضافة إلى جاهزية المعدات وحدات الطوارئ للتعامل مع أي طوارئ، والمتابعة على مدار الساعة.