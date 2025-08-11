نيسان صني 2023 فبريكا أوتوماتيك.. بهذا السعر

تعد نيسان صني من أشهر السيارات التي انطلقت في الشارع المصري، باختلاف أجيالها وتحديدًا إصدارات N17، التي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة، حيث تنتمي إلى فئة السيدان، مع مقصورة واسعة، وبعدد من التجهيزات.

وظهرت السيارة نيسان صني 2023 في السوق المصري للسيارات المستعملة، مع تمتعها بحالة الفبريكا، الفئة الأولى أوتوماتيك، بسعر يبلغ 660 ألف جنيه، ولكن ننصح دومًا بمراجعة أسعار أي سيارة ترغب في شرائها بحسب الفئات والموديل، والفحص الشامل.

نيسان صني 2023

مواصفات نيسان صني 2023

تعتمد نيسان صني 2023 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 108 حصانا، و134 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، 4 غيار، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

نيسان صني 2023

تجهيزات نيسان صني 2023

تحتوي السيارة نيسان صني 2023 على زجاج كهربائي أمامي وخلفي، مكيف هواء يدوي، ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا، إنذار مانع للسرقة، قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم في فتح وغلق السيارة، إمكانية فتح حقيبة التخزين الخلفية عن بعد.

نيسان صني 2023

كما تحتوي نيسان صني 2023 على مصابيح ضباب، مقاعد قماشية، نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، مدخل AUX، راديو، مشغل اسطوانات CD، وسائد هوائية أمامية بعدد 2 للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرمل EBD.

نيسان صني 2023

تنتمي السيارة نيسان صني 2023 إلى عائلة السيدان، وتضمن من الداخل مقصورة تتسع إلى 5 أفراد، بينما تأتي بأبعاد خارجية تقدر بحوالي 4425 مم للطول الكلي، و1695 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1500 مم، مع قاعدة عجلات طولها 2600 مم.