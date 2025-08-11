قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ذكراه .. قصة رفض نور الشريف لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي
ترامب: حماس لن تفرج عن الرهائن الإسرائيليين في غزة
شاكر محظور دلوقتي يغسل 100 مليون جنيه.. تفاصيل
احمد موسي: الشعب الفلسطيني لم يعد يريد استمرار حكم حركة حماس
أحمد موسي: عمرو واكد يتعاون مع الجماعة الإرهابية
ما حكم أرباح السوشيال ميديا؟.. أمين الإفتاء: حلال في حالة واحدة
رفع عداد الكهرباء القديم فورًا في هذه الحالات
احمد موسي يعلق على انتشار الجيش الأمريكي في الشوارع
كلاب.. رد قاس من محمد رمضان على متهميه بدفع 3500 دولار مقابل صورة مع لارا ترامب
احمد موسي يشن هجوما علي فنان شهير.. لهذا السبب
وفاء عامر: القلوب الطيبة لا تعرف الكره ولو قست الدنيا
نيسان صني 2023 فبريكا أوتوماتيك.. بهذا السعر

صبري طلبه

تعد نيسان صني من أشهر السيارات التي انطلقت في الشارع المصري، باختلاف أجيالها وتحديدًا إصدارات N17، التي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة، حيث تنتمي إلى فئة السيدان، مع مقصورة واسعة، وبعدد من التجهيزات.

وظهرت السيارة نيسان صني 2023 في السوق المصري للسيارات المستعملة، مع تمتعها بحالة الفبريكا، الفئة الأولى أوتوماتيك، بسعر يبلغ 660 ألف جنيه، ولكن ننصح دومًا بمراجعة أسعار أي سيارة ترغب في شرائها بحسب الفئات والموديل، والفحص الشامل.

نيسان صني 2023 

مواصفات نيسان صني 2023 

تعتمد نيسان صني 2023 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 108 حصانا، و134 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، 4 غيار، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

نيسان صني 2023 

تجهيزات نيسان صني 2023 

تحتوي السيارة نيسان صني 2023 على زجاج كهربائي أمامي وخلفي، مكيف هواء يدوي، ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا، إنذار مانع للسرقة، قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم في فتح وغلق السيارة، إمكانية فتح حقيبة التخزين الخلفية عن بعد.

نيسان صني 2023 

كما تحتوي نيسان صني 2023 على مصابيح ضباب، مقاعد قماشية، نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، مدخل AUX، راديو، مشغل اسطوانات CD، وسائد هوائية أمامية بعدد 2 للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرمل EBD.

نيسان صني 2023 

تنتمي السيارة نيسان صني 2023 إلى عائلة السيدان، وتضمن من الداخل مقصورة تتسع إلى 5 أفراد، بينما تأتي بأبعاد خارجية تقدر بحوالي 4425 مم للطول الكلي، و1695 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1500 مم، مع قاعدة عجلات طولها 2600 مم.

دايما متوتر ومش عارف تركز.. اعرف طرق علاج القلق بطرق طبيعية

مونديال اليد للناشئين.. منتخب مصر يتأخر أمام التشيك في الشوط الأول

بدون تأنيب ضمير.. حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي

أسرع 5 طرق للتخلص من بقايا الحرق على سطح المكواة بدون مجهود

