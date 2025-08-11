قرار صارم من محمد يوسف بالأهلي

فرض محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي حظر كامل علي الفريق حتي علي المنصات الرسمية للنادي لزيادة التركيز، وشدد علي سرية التدريبات في الأيام المقبلة لزيادة التركيز.

ويعود الفريق الاحمر للتدريبات غدا بعد راحة سلبية أستمرت 24 ساعة .

وسيبدأ الفريق الأحمر الإستعدادا الجدي لمواجهة فاركو المقرر لها الجمعه المقبل في الجولة الثانية من منافسات مسابقة الدوري

وتعادل الفريق الأحمر 2-2 مع مودرن سبورت، في المباراة التي اقيمت على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

