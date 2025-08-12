خبير علاقات دولية: نتنياهو يغتال حرية التعبير عن طريق قتل الصحفيين

أكد الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، أن نتنياهو أعطى فى خطابه إشارة البدء لقتل الصحفيين وأدان نفسه باستهداف الصحفيين فى خيمتهم، وهى تنضم لكم الجرائم التى ارتكبها جيش الاحتلال فى قطاع غزة.

وأضاف طارق البرديسى، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أنه عندما يقوم نتنياهو باغتيال الصحفيين فهى ليست اغتيال لأفراد أو اشخاص إنما يقوم باغتيال حرية التعبير وطمس الحقائق والإستراتيجية التعتيمية وهو يريد الظلام الدامس حتى لا يرى العالم هذه الجرائم التى يرتكبها.

وأكد طارق البرديسى أن نتنياهو يمنع كل الصحفيين الدوليين من التغطية فى غزة، والعالم يرى بالصوت والصورة مدى بشاعة المجازر والجرائم التى يرتكبها الاحتلال، وهو باغتيال الصحفيين الذين ينقلون الصورة والحقيقة هو يقتل حرية التعبير والصورة، وألا يرى العالم هذه الجرائم.