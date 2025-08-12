استقرار نسبي في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025 استقرارًا نسبيًا في أغلب البنوك المصرية، وذلك وفقًا لآخر التحديثات المعلنة عقب بداية التعاملات الصباحية.

وسجل البنك المركزي المصري سعر الدولار عند 48.42 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع، محافظًا على مستوياته منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وفيما يلي أسعار الدولار في أبرز 10 بنوك:

البنك الأهلي المصري : 48.44 جنيه للشراء – 48.54 جنيه للبيع

: 48.44 جنيه للشراء – 48.54 جنيه للبيع بنك مصر : 48.44 جنيه للشراء – 48.54 جنيه للبيع

: 48.44 جنيه للشراء – 48.54 جنيه للبيع بنك الإسكندرية : 48.44 جنيه للشراء – 48.54 جنيه للبيع

: 48.44 جنيه للشراء – 48.54 جنيه للبيع البنك التجاري الدولي (CIB): 48.44 جنيه للشراء – 48.54 جنيه للبيع

البنك العربي الأفريقي الدولي : 48.44 جنيه للشراء – 48.54 جنيه للبيع

: 48.44 جنيه للشراء – 48.54 جنيه للبيع المصرف المتحد : 48.45 جنيه للشراء – 48.55 جنيه للبيع

: 48.45 جنيه للشراء – 48.55 جنيه للبيع مصرف أبوظبي الإسلامي : 48.48 جنيه للشراء – 48.58 جنيه للبيع

: 48.48 جنيه للشراء – 48.58 جنيه للبيع بنك الكويت الوطني : 48.38 جنيه للشراء – 48.48 جنيه للبيع

: 48.38 جنيه للشراء – 48.48 جنيه للبيع البنك العقاري المصري العربي : 48.72 جنيه للشراء – الأعلى في السوق

: 48.72 جنيه للشراء – الأعلى في السوق البنك المركزي المصري: 48.42 جنيه للشراء – 48.56 جنيه للبيع

ويأتي هذا الاستقرار وسط حالة ترقب في سوق الصرف لنتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أواخر الشهر الجاري، والذي قد يؤثر على توجهات أسعار الفائدة وسعر الصرف في الفترة المقبلة.