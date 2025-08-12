بدء أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين

بدأت منذ قليل أعمال الدورة الـ33 اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، بالعاصمة الأردنية عمان برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،والدكتور جعفر حسَّان، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية لبحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والقضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.

وكان قد أُقيمت مراسم استقبال رسمية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدى وصوله صباح اليوم إلى مقر مجلس الوزراء الأردني، حيث كان في استقباله الدكتور/ جعفر حسَّان، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية.



وشهدت مراسم الاستقبال مصافحة وفدي البلدين الرسميين أعقبها عزف السلامين الوطنيين لمصر والأردن، ثم مراسم تفتيش حرس الشرف.

وضم الوفد الرسمي المصري الذي حضر مراسم الاستقبال كلًا من: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، و أحمد كجوك، وزير المالية، و محمد جبران، وزير العمل، والسفير محمد سمير، سفير مصر فى الأردن، فيما حضر مراسم الاستقبال أيضا عدد من الوزراء الأردنيين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وصل العاصمة الأردنية عمّان، مساء أمس، لترؤس الوفد المصري رفيع المستوى المُشارك في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.