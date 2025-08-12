مقترح برلمانى لحماية عمال النظافة من العمل فى ساعات الذروة

طالب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا وأستاذ القانون الجنائى من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة باصدار تكليفات عاجلة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية، بمنع مباشرة عمال النظافة أعمالهم في الشوارع والميادين تحت أشعة الشمس خلال ساعات الذروة من 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي تشهده المحافظة.

وتساءل " رمزى " فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة والعمل قائلاً : لماذا لا يتم التنسيق بين المحافظين على مستوى الجمهورية لاتخاذ مثل هذه الأمور المهمة ؟ ولماذا لايناقش مجلس المحافظين مثل هذه الملفات ليتم تعميمها على جميع المحافظات ؟ ولماذا ننتظر حتى تقع الكوارث على غرار موت احد عمال النظافة بمحافظة الشرقية بسبب عمله فى الحر الشديد؟.

وطالب الدكتور إيهاب رمزى بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع عمال وعاملات النظافة بدون استثناء وعلى وجه الخصوص بجميع الشركات التى تقوم بتشغيل عمال وعاملات النظافة بمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة.

وأكد أنه على علم تام بان هناك العديد من شركات النظافة لا تعطى من يعملون ويتعاقدون معها إلا حوالى 3000 جنيه فقط مشددا على ضرورة أن تقوم وزارة العمل بدورها على أكمل وجه للرقابة الصارمة على هذه الشركات

وناشد الدكتور إيهاب رمزى جميع العاملين فى مهنة النظافة الاسراع فى تشكيل كيانى نقابى لهم للدفاع عن جميع حقوقهم المادية والاجتماعية، مطالبا الحكومة بالاسراع فى مد مظلة التأمين الصحى على هؤلاء العمال الشرفاء الذين لولاهم لانتشرت الأوبئة والأمراض المعدية والخطيرة والتى تحمل الدولة مليارات الجنيهات للصرف على مثل هذه الأمراض الخطيرة.

كان محافظ المنيا اللواء عماد كدوانى قد أوضح أن القرار يأتي تنفيذًا لتوصيات هيئة الأرصاد الجوية بشأن مخاطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة في فترات الذروة، موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بإعادة توزيع المهام في الفترات الصباحية المبكرة والمسائية لضمان استمرار مستوى النظافة والخدمات للمواطنين دون الإضرار بالعاملين.

وأكد محافظ المنيا تقديره لجهود عمال النظافة ودورهم الحيوي في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقرى، مشددًا على أن سلامتهم أولوية قصوى لدى المحافظة.

وأهابت محافظة المنيا بالمواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، واتباع التدابير الوقائية اللازمة، مثل ارتداء القبعات الواقية وشرب كميات كافية من المياه، حفاظًا على الصحة العامة والحد من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس.